Campeonato Estadual da Série B terá sequência com três partidas

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá três partidas nesta quarta, 20, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc.

Rio Branco e Amigos do Gerson abrem a programação, na quadra 1, e no mesmo horário na quadra 2, o Borussia recebe a Adesg. Montenegro e Bujari disputam o último confronto da rodada.

Ficar mais próximo

A Adesg, líder do grupo B com duas vitórias, enfrenta o Borussia com total favoritismo. Se o Leão vencer dará um passo decisivo para chegar na segunda fase do Estadual.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários