Cotidiano

Campeonato Estadual da Série B terá seis partidas no Sesc

Publicado

18 minutos atrás

em

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá seis partidas neste sábado, 23, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc.

Epitaciolândia e Xapuri, no grupo A, Adesg e Montenegro, na chave B, entram em quadra com a possibilidade de confirmar as classificações para a segunda fase da competição.

Partidas da 3ª rodada

Xapuri x PSC

Capixaba x Bujari

Rio Branco x Epitaciolândia

Adesg x Villa City

Café com Leite x Amigos do Gerson

Montenegro x Borussia

Classificação do Estadual

Grupo A

1º Epitaciolândia 6 Pts

2º Xapuri 6 Pts

3º Rio Branco 3 Pts

4º PSC 3 Pts

5º Café com Leite 0 Pt

6º Amigos do Gerson 0 Pt

Grupo B

1º Adesg 9 Pts

2º Montenegro 6 Pts

3º Villa City 3 Pts

4º Capixaba 3 Pts

5º Bujari 3 Pts

6º Borussia 0 Pt

Cotidiano

Galvez vence o Andirá e segue invicto no Campeonato Estadual

Publicado

16 minutos atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Galvez marcou forte e manteve os 100% de aproveitamento

O Galvez venceu o Andirá por 3 a 1 nesta sexta, 22, no Florestinha, e chegou aos 9 pontos na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. Atual bicampeão da categoria, o Imperador segue invicto no torneio.

4ª rodada

A 4ª rodada do Estadual começa na segunda, 25, às 15 horas, com o jogo entre Plácido de Castro e Rio Branco. As duas equipes estão na parte debaixo da tabela.

Classificação do Estadual

1º Santa Cruz 9 Pts

2º Galvez 9 Pts

3º São Francisco 9 Pts

4º Sena Madureira 6 Pts

5º Assermurb 4 Pts

6º Vasco 1 Pt

7º Plácido de Castro 1 Pt

8º Rio Branco 1 Pt

9º Andirá 1 Pt

10º Independência 1 Pt

11º Adesg 0 Pt

Cotidiano

Galvez vai enfrentar Atlético Goianiense e Coritiba na 1ª fase da Supercopa Capital

Publicado

17 minutos atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Galvez vai jogar a competição pela segunda vez

A coordenação da 3ª Supercopa Capital Sub-17 definiu nesta sexta, 22, em Brasília, no Distrito Federal, os grupos do torneio. O Galvez, representante acreano na competição, ficou no grupo G e terá como adversários o Atlético Goianiense, Coritiba e Canaã, do Distrito Federal.

“Vamos para mais um grande desafio na Copa Capital. Além dos nossos adversários, teremos na competição Botafogo, Goiás, Fortaleza, Santos e Vitória. É um torneio de altíssimo nível”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.

Sem parar

O Galvez disputa o Campeonato Estadual Sub-17 e após a competição o elenco seguirá com os treinamentos visando a Copa Capital. Esse será o último torneio do Imperador na temporada de 2025.

Vai reforçar

Segundo Igor Oliveira, o Galvez vai reforçar o elenco para jogar a Copa Capital.

“Temos onze equipes na disputa do Estadual e estamos avaliando os atletas. A ideia é trazer os reforços das outras equipes acreanas para a Copa”, explicou Igor Oliveira.

Cotidiano

Andirá e Atlético fazem partida importante pela fase de classificação

Publicado

19 minutos atrás

em

23 de agosto de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Pedro Careca (11) é uma opção importante do ataque do Galo

Andirá e Atlético fazem neste sábado, 23, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, uma partida importante pela fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Andirá venceu o Plácido de Castro na estreia e o Galo empatou com o Santa Cruz.

Pode ser líder 

O técnico João Paulo Lourenço terá o elenco completo no Andirá e a tendência é manter a equipe da estreia. Se ganhar, o Andirá pode terminar a 2ª rodada na liderança do Estadual.

Semana de ajustes

O elenco do Atlético treinou forte durante a semana, no Frotão, e Erismeu Silva realizou ajustes na equipe. O atacante Cotinho, ex-Independência, é mais uma opção para a sequência do torneio.

