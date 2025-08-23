Campeonato Estadual da Série B terá seis partidas no Sesc

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá seis partidas neste sábado, 23, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc.

Epitaciolândia e Xapuri, no grupo A, Adesg e Montenegro, na chave B, entram em quadra com a possibilidade de confirmar as classificações para a segunda fase da competição.

Partidas da 3ª rodada

Xapuri x PSC

Capixaba x Bujari

Rio Branco x Epitaciolândia

Adesg x Villa City

Café com Leite x Amigos do Gerson

Montenegro x Borussia

Classificação do Estadual

Grupo A

1º Epitaciolândia 6 Pts

2º Xapuri 6 Pts

3º Rio Branco 3 Pts

4º PSC 3 Pts

5º Café com Leite 0 Pt

6º Amigos do Gerson 0 Pt

Grupo B

1º Adesg 9 Pts

2º Montenegro 6 Pts

3º Villa City 3 Pts

4º Capixaba 3 Pts

5º Bujari 3 Pts

6º Borussia 0 Pt

