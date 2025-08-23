Cotidiano
Campeonato Estadual da Série B terá seis partidas no Sesc
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá seis partidas neste sábado, 23, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc.
Epitaciolândia e Xapuri, no grupo A, Adesg e Montenegro, na chave B, entram em quadra com a possibilidade de confirmar as classificações para a segunda fase da competição.
Partidas da 3ª rodada
Xapuri x PSC
Capixaba x Bujari
Rio Branco x Epitaciolândia
Adesg x Villa City
Café com Leite x Amigos do Gerson
Montenegro x Borussia
Classificação do Estadual
Grupo A
1º Epitaciolândia 6 Pts
2º Xapuri 6 Pts
3º Rio Branco 3 Pts
4º PSC 3 Pts
5º Café com Leite 0 Pt
6º Amigos do Gerson 0 Pt
Grupo B
1º Adesg 9 Pts
2º Montenegro 6 Pts
3º Villa City 3 Pts
4º Capixaba 3 Pts
5º Bujari 3 Pts
6º Borussia 0 Pt
Comentários
Cotidiano
Galvez vence o Andirá e segue invicto no Campeonato Estadual
O Galvez venceu o Andirá por 3 a 1 nesta sexta, 22, no Florestinha, e chegou aos 9 pontos na fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17. Atual bicampeão da categoria, o Imperador segue invicto no torneio.
4ª rodada
A 4ª rodada do Estadual começa na segunda, 25, às 15 horas, com o jogo entre Plácido de Castro e Rio Branco. As duas equipes estão na parte debaixo da tabela.
Classificação do Estadual
1º Santa Cruz 9 Pts
2º Galvez 9 Pts
3º São Francisco 9 Pts
4º Sena Madureira 6 Pts
5º Assermurb 4 Pts
6º Vasco 1 Pt
7º Plácido de Castro 1 Pt
8º Rio Branco 1 Pt
9º Andirá 1 Pt
10º Independência 1 Pt
11º Adesg 0 Pt
Comentários
Cotidiano
Galvez vai enfrentar Atlético Goianiense e Coritiba na 1ª fase da Supercopa Capital
A coordenação da 3ª Supercopa Capital Sub-17 definiu nesta sexta, 22, em Brasília, no Distrito Federal, os grupos do torneio. O Galvez, representante acreano na competição, ficou no grupo G e terá como adversários o Atlético Goianiense, Coritiba e Canaã, do Distrito Federal.
“Vamos para mais um grande desafio na Copa Capital. Além dos nossos adversários, teremos na competição Botafogo, Goiás, Fortaleza, Santos e Vitória. É um torneio de altíssimo nível”, comentou o presidente do Galvez, Igor Oliveira.
Sem parar
O Galvez disputa o Campeonato Estadual Sub-17 e após a competição o elenco seguirá com os treinamentos visando a Copa Capital. Esse será o último torneio do Imperador na temporada de 2025.
Vai reforçar
Segundo Igor Oliveira, o Galvez vai reforçar o elenco para jogar a Copa Capital.
“Temos onze equipes na disputa do Estadual e estamos avaliando os atletas. A ideia é trazer os reforços das outras equipes acreanas para a Copa”, explicou Igor Oliveira.
Comentários
Cotidiano
Andirá e Atlético fazem partida importante pela fase de classificação
Andirá e Atlético fazem neste sábado, 23, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, uma partida importante pela fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Andirá venceu o Plácido de Castro na estreia e o Galo empatou com o Santa Cruz.
Pode ser líder
O técnico João Paulo Lourenço terá o elenco completo no Andirá e a tendência é manter a equipe da estreia. Se ganhar, o Andirá pode terminar a 2ª rodada na liderança do Estadual.
Semana de ajustes
O elenco do Atlético treinou forte durante a semana, no Frotão, e Erismeu Silva realizou ajustes na equipe. O atacante Cotinho, ex-Independência, é mais uma opção para a sequência do torneio.
Você precisa fazer login para comentar.