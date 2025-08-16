Campeonato Estadual da Série B terá quatro partidas no Sesc

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá quatro partidas neste sábado, 16, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc.

Amigos do Gerson e Epitaciolândia se enfrentam na quadra 1 e Villa City e Montenegro jogam na quadra 2 na abertura da programação.

Na sequência os confrontos são: Café com Leite/Porto Acre x Xapuri e Capixaba x Adesg.

Confronto de invictos

Capixaba e Adesg fazem um confronto de invictos. As duas equipes venceram na estreia e um triunfo neste sábado começará a encaminhar a classificação para a próxima fase do torneio.

Tentar a recuperação

Os times dos Amigos do Gerson e Montenegro entram em quadra em busca da recuperação na Segundona. As equipes foram derrotadas na abertura da competição.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários