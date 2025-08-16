Cotidiano
Campeonato Estadual da Série B terá quatro partidas no Sesc
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá quatro partidas neste sábado, 16, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc.
Amigos do Gerson e Epitaciolândia se enfrentam na quadra 1 e Villa City e Montenegro jogam na quadra 2 na abertura da programação.
Na sequência os confrontos são: Café com Leite/Porto Acre x Xapuri e Capixaba x Adesg.
Confronto de invictos
Capixaba e Adesg fazem um confronto de invictos. As duas equipes venceram na estreia e um triunfo neste sábado começará a encaminhar a classificação para a próxima fase do torneio.
Tentar a recuperação
Os times dos Amigos do Gerson e Montenegro entram em quadra em busca da recuperação na Segundona. As equipes foram derrotadas na abertura da competição.
Comentários
Cotidiano
Brasileia e Calafate fazem partida isolada do Estadual da 1ª Divisão
Brasileia e Calafate fazem neste sábado, 16, a partir das 19 horas, em Brasileia, um jogo isolado pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão. A equipe da fronteira, uma das favoritas ao título, estreia no torneio e o Calafate vai tentar a recuperação depois do início com derrota.
Jogo adiado
A partida entre Atlético Xapuriense e Pista estava programada para ser disputada neste sábado, 16, em Xapuri, mas a diretoria do Pista pediu o adiamento do confronto.
“Os dirigentes do Pista alegaram um problema para o deslocamento até Xapuri e a federação atendeu o pedido. Vamos programar uma nova data”, declarou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.
Comentários
Cotidiano
Andirá e Plácido de Castro fecham 1ª rodada do Estadual da 2ª Divisão
Andirá e Plácido de Castro fazem suas estreias no Campeonato Estadual da 2ª Divisão neste sábado, 16, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, na partida programada para fechar a 1ª rodada. As duas equipes não estão entre as favoritas para o acesso, mas podem surpreender.
Último trabalho
O técnico João Paulo Lourenço comandou o último treinamento do Andirá antes da estreia nessa sexta, 15, no CT do Imperador, e deixou para definir os titulares na Arena.
O zagueiro Victor e o atacante Adriano, destaque do Sub-20, são opções importantes para o primeiro jogo no Estadual.
Antes da estreia
Somente nessa sexta, 15, os dirigentes do Plácido de Castro realizaram as inscrições dos atletas visando a disputa do jogo de estreia no campeonato. O Tigre terá um elenco sem investimentos para tentar o retorno a primeira divisão.
Comentários
Cotidiano
Manga e Jota são regularizados e devem estrear contra Santa Cruz
A diretoria do São Francisco regularizou Manga e Jota e os meias devem estrear na partida contra o Santa Cruz. A partida abre a segunda rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual da 2ª Divisão na terça, 19, às 18 horas, na Arena da Floresta.
“Conseguimos o empréstimo dos dois jogadores e ambos serão importantes na luta pelo acesso”, declarou o diretor de futebol, Lucas Silva.
Programação fechada
O técnico Erick Rodrigues definiu a programação do São Francisco para o confronto diante do Santa Cruz. Os atletas irão assistir vídeos dos jogos neste sábado, 16, e no domingo, 17, pela manhã será realizado um treinamento coletivo para definir os titulares.
“Vamos realizar um trabalho diferente até para evitar um desgaste excessivo dos atletas. A partida contra o Santa Cruz é muito importante sob vários aspectos e precisamos chegar no melhor nível”, comentou Erick Rodrigues.
Você precisa fazer login para comentar.