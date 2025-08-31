Campeonato Estadual da Série B terá duas partidas neste sábado

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá duas partidas neste sábado, 30. No ginásio Álvaro Dantas, a partir das 20h40, o PSC enfrenta o Café com Leite/Porto Acre.

Em Xapuri, a partir das 19 horas, Xapuri recebe o Epitaciolândia em um duelo do interior.

Duelo isolado

O Capixaba derrotou o Villa City por 2 a 1 na última quinta, 28, no ginásio Álvaro Dantas, em um jogo isolado pela fase de classificação do Estadual da Série B. O triunfo colocou o time do Capixaba na próxima fase do torneio.

Classificação do Estadual

Grupo A

1º Epitaciolândia – 9 Pts

2º Xapuri – 9 Pts

3º Rio Branco – 3 Pts

4º PSC – 3 Pts

5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts

6º Amigos do Gerson – 0 Pt

Grupo B

1º Adesg – 12 Pts

2º Capixaba – 9 Pts

3º Montenegro – 7 Pts

4º Villa City – 3 Pts

5º Bujari – 3 Pts

6º Borussia – 1 Pt

