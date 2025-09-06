fbpx
Campeonato Estadual da Série B com 5 partidas no Sesc

3 horas atrás

Foto João Valente: Estadual da Série B terá confrontos valendo classificação

A fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá cinco partidas neste sábado, 6, a partir das 17 horas, no ginásio do Sesc. Café com Leite/Porto Acre e Epitaciolândia abrem a programação na quadra 1 e na quadra 2 Xapuri joga contra o Rio Branco.

As outras partidas da rodada são: Capixaba x Borussia, Amigos do Gerson x PSC e Adesg x Montenegro.

No grupo A

No grupo A, Xapuri e Epitaciolândia estão classificados. PSC e Rio Branco, se vencerem, irão garantir as classificações para as quartas. O Café com Leite/Porto Acre precisa vencer e torcer por derrota do PSC ou do Rio Branco.

No grupo B

Os jogos envolvendo as equipes do grupo B neste sábado serão somente para cumprir tabela. Adesg, Capixaba e Montenegro estão classificados e a última vaga vai ser definida no confronto entre Villa City e Bujari.

Acreano Thomas Bryan estreia no LFA com derrota por nocaute em menos de dois minutos

3 horas atrás

6 de setembro de 2025

Atleta de 26 anos sofreu sua terceira perda consecutiva no MMA profissional, desta vez para Daniel “Rei Brasileiro” Araújo

O lutador acreano Thomas Bryan, de 26 anos, estreou no LFA 216, um dos maiores eventos de MMA do Brasil, realizado na noite de sexta-feira (5), em Cuiabá (MT). No card preliminar, ele enfrentou Daniel Araújo, o “Rei Brasileiro”, de 24 anos, pela categoria peso-galo (até 61,2 kg).

O combate durou pouco: Araújo venceu por nocaute logo no primeiro round, aos 1 minuto e 28 segundos.

Com o revés, Bryan amplia a sequência negativa na carreira. Antes, ele já havia sido nocauteado no AEC, na França, e perdido o cinturão no BRTL Fight Combat, em Porto Velho (RO). Agora, acumula três derrotas consecutivas no MMA profissional.

Campeonato Estadual Sub-16 terá duas partidas no CT do Cupuaçu

3 horas atrás

6 de setembro de 2025

Foto Sueli Rodrigues: Confrontos deste sábado (6) devem ser bem disputados

A primeira fase do Campeonato Estadual Feminino Sub-16 terá dois jogos neste sábado, 6, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu. Preventório e Grêmio Xapuriense disputam o primeiro jogo e na segunda partida o Vasco joga contra o Real Sociedade.

Duelo pelo liderança 

Preventório e Grêmio Xapuriense venceram na rodada de abertura e por isso quem vencer o confronto assume a liderança do grupo A e se aproxima da semifinal do torneio.

Equipe da Asdefir disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20

3 horas atrás

6 de setembro de 2025

Foto PHD: Atletas acreanos pretendem disputar finais no Brasileiro

A equipe da Associação Desportiva Filhos do Rei (Asdefir) formada pelos atletas Thiago Aguiar, Samuel Pereira, Jamile Apurinã e Maria Letícia Silva disputa neste fim de semana, em Recife, Pernambuco, o Campeonato Brasileiro Interclubes Loterias Caixa de Atletismo Sub-20.

“Essa é mais uma participação importante do atletismo acreano em uma competição de nível. A evolução dos atletas passa diretamente por grandes eventos”, avaliou o presidente da Federação Acreana de Atletismo (Facat), professor João Jácome.

Apoio do Estado

A Asdefir recebeu o apoio do governo do Estado por meio da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (SEEL). A competição reúne em Recife algumas das principais promessas do atletismo brasileiro.

132 clubes

O Campeonato Brasileiro com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) tem a participação de 132 clubes de 22 Estados. São 738 atletas nas disputas de provas de pista e campo.

