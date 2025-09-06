Campeonato Estadual da Série B com 5 partidas no Sesc

A fase de classificação do Campeonato Estadual de Futsal da Série B terá cinco partidas neste sábado, 6, a partir das 17 horas, no ginásio do Sesc. Café com Leite/Porto Acre e Epitaciolândia abrem a programação na quadra 1 e na quadra 2 Xapuri joga contra o Rio Branco.

As outras partidas da rodada são: Capixaba x Borussia, Amigos do Gerson x PSC e Adesg x Montenegro.

No grupo A

No grupo A, Xapuri e Epitaciolândia estão classificados. PSC e Rio Branco, se vencerem, irão garantir as classificações para as quartas. O Café com Leite/Porto Acre precisa vencer e torcer por derrota do PSC ou do Rio Branco.

No grupo B

Os jogos envolvendo as equipes do grupo B neste sábado serão somente para cumprir tabela. Adesg, Capixaba e Montenegro estão classificados e a última vaga vai ser definida no confronto entre Villa City e Bujari.

