Campeonato Estadual da Série A vai ter duas partidas importantes

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A vai ter duas partidas importantes nesta terça, 9, em Rio Branco e Senador Guiomard.

Lyon e Veneza se enfrentam, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc. O Lyon entra em quadra para confirmar a classificação e o Veneza cumpre tabela.

Em Senador Guiomard, a partir das 19h30, o Quinarí recebe Brasileia.

“Vamos realizar uma partida adiada, Quinarí e Brasileia e antecipamos Lyon e Veneza. Essas adequações são importantes para podermos fechar a primeira fase”, comentou o presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale.

