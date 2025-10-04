Campeonato Estadual da Série A terá 3 partidas decisivas

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá três partidas neste sábado, 4, no Álvaro Dantas, Xapuri e Brasileia. Os confrontos podem definir os primeiros classificados para a próxima etapa do torneio.

Pista x Preventório

Pista e Preventório se enfrentam, a partir das 20h20, no ginásio Álvaro Dantas, em duelo direto por uma vaga dentro da zona de classificação. O Pista ocupa a 3ª colocação no grupo A com 6 pontos e o Preventório é 4º somando 3.

Xapuriense x Lyon

O Atlético Xapuriense recebe o Lyon, em Xapuri, a partir das 19h30, em duelo pela ponta da chave A com promessa de ginásio lotado. O Atlético Xapuriense tem 6 pontos e o Lyon soma 9 na liderança.

Brasileia x Campo Grande

Brasileia e Campo Grande disputam um dos jogos mais esperados da primeira fase, a partir das 19h30, em Brasileia. Campo Grande lidera o grupo B somando 6 pontos e Brasileia tem 4 pontos na 4ª colocação. A partida vale a liderança da chave e quem vencer dará um passo decisivo para conquistar a classificação.

