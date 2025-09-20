Campeonato Estadual da Série A com partidas importantes

A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá duas partidas importantes neste sábado, 20, em Rio Branco e Xapuri. O torneio chega em um momento decisivo na luta pela classificação.

Em Rio Branco

O Fluminense da Bahia enfrenta o Quinarí, invicto no torneio, a partir das 19h20, no ginásio Álvaro Dantas. O técnico do Fluminense da Bahia, Ed Carlos, vai poder contar com todo o elenco e uma vitória é fundamental.

Em Xapuri

O Atlético Xapuriense, 100% no Estadual, recebe em Xapuri, a partir das 19h30, o Pista.

O Xapuriense terá o time completo e o Pista não poderá contar com o ala Kall, com uma lesão no joelho esquerdo.

