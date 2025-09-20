Cotidiano
Campeonato Estadual da Série A com partidas importantes
A primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal da Série A terá duas partidas importantes neste sábado, 20, em Rio Branco e Xapuri. O torneio chega em um momento decisivo na luta pela classificação.
Em Rio Branco
O Fluminense da Bahia enfrenta o Quinarí, invicto no torneio, a partir das 19h20, no ginásio Álvaro Dantas. O técnico do Fluminense da Bahia, Ed Carlos, vai poder contar com todo o elenco e uma vitória é fundamental.
Em Xapuri
O Atlético Xapuriense, 100% no Estadual, recebe em Xapuri, a partir das 19h30, o Pista.
O Xapuriense terá o time completo e o Pista não poderá contar com o ala Kall, com uma lesão no joelho esquerdo.
Fafs divulga tabela da Seletiva e jogos começam na segunda
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) divulgou nesta sexta, 19, a tabela da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte.
“Realizamos o congresso técnico e definimos todos os detalhes da competição. Vamos ter um torneio bem disputado”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Fórmula de disputa
As equipes irão jogar a Seletiva em um turno único, todos contra todos. O primeiro colocado garante uma vaga na decisão. O segundo e o terceiro colocado disputam a semifinal e o vencedor joga a final.
1ª rodada da Seletiva
PSC x Preventório
Lyon x Café com Leite
Na segunda, 22, a partir das 19 horas, no Sesc
Independência vence e Epitaciolândia goleia no Estadual
Duas partidas movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-15 nesta sexta, 19, no CT do Cupuaçu. O Independência derrotou o Rei Artur por 1 a 0 e Epitaciolândia goleou o Vasco por 10 a 0.
Sequência neste sábado
A primeira fase do Estadual Sub-15 terá mais dois jogos neste sábado, a partir das 14h30, no CT do Cupuaçu. O Santinha recebe o Bangu e o PSG enfrenta o Vila Acre.
Atlético e Santa Cruz fazem primeiro confronto por vaga na Elite
Atlético e Santa Cruz começam a decidir neste sábado, 20, a partir das 17 horas, na Arena da Floresta, uma vaga para a final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão e o acesso. As duas equipes entram em campo sem vantagem.
Atlético
Depois de uma semana de muito trabalho, no Frotão, o técnico Kinho Brito realizou ajustes para o primeiro jogo das semifinais. O lateral esquerdo Thomaz, ex-Humaitá, será a novidade contra o Santa Cruz. Contudo, o volante Jucá e o meia Kauã, ambos lesionados, são desfalques.
Santa Cruz
O técnico Bruno Monteiro terá o elenco completo contra o Galo. O meia João Hassen, poupado contra o Náuas por causa dos cartões amarelos, deve voltar ao time.
No apito
Josué França apita Atlético e Santa Cruz. Os auxiliares serão Antônio Neilson e Verônica Severino.
