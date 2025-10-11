Campeonato Estadual da Série A com dois jogos valendo classificação

Evento promovido pela Prefeitura reuniu atletas, estudantes e apaixonados por esportes no Teatro Banzeiros

Na noite desta sexta-feira (10), o Teatro Banzeiros ficou lotado para receber um dos maiores nomes do futebol brasileiro. O técnico Vanderlei Luxemburgo apresentou a palestra “Construindo Campeões em Porto Velho”, uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel).

Aberto ao público, o evento atraiu atletas, estudantes, profissionais da área esportiva e famílias inteiras, todos interessados em ouvir as experiências e lições de vida de um dos técnicos mais vitoriosos do país.

Durante a palestra, Vanderlei Luxemburgo compartilhou momentos marcantes da carreira e destacou a importância do esporte aliado à educação como caminho para transformar vidas.

Segundo o técnico, “a gente tem toda uma história, toda uma vida de origem, de perseverança, de esporte com a educação. Então, passar essa experiência para os jovens é muito importante. Deixar um legado e formar novas gerações em cima de uma situação que deu certo, com disciplina e projeto. O Brasil precisa entender que o esporte e a educação são os dois pilares fundamentais para combater a desigualdade e formar cidadãos melhores”.

Luxemburgo relembrou ainda que começou sua trajetória em uma escolinha de futebol, ressaltando como o esporte abriu portas para os estudos e para uma carreira vitoriosa, que inclui títulos nacionais, passagem pela Seleção Brasileira e pelo Real Madrid.

PÚBLICO ATENTO

A palestra foi marcada por um clima de entusiasmo e emoção. A plateia, formada por diferentes gerações, acompanhou atentamente cada palavra do treinador. Entre os presentes, estava o servidor público Sebastião Lima, que compareceu com a família vestindo a camisa do Palmeiras, time que Luxemburgo comandou em várias conquistas.

“Eu acredito que acertaram em cheio. Trazer um técnico campeão brasileiro e nacional é um grande incentivo. O Luxemburgo tem uma história que inspira e fortalece o esporte em nosso município”, disse Sebastião.

O jovem Eduardo Oliveira, de 15 anos, estudante do bairro Novo Horizonte, também marcou presença e não escondeu a emoção ao conhecer o ídolo de perto. “Vim para ver um dos grandes treinadores do Brasil. O Vanderlei Luxemburgo foi o único brasileiro que treinou o Real Madrid, e quero aprender sobre as táticas e histórias da carreira dele. Espero levar esse aprendizado para o meu futuro no futebol”, contou o estudante.

APOIO AO ESPORTE

O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer, Paulo Moraes Júnior, falou sobre a relevância da palestra e do projeto “Construindo Campeões” para o fortalecimento do esporte em Porto Velho.

“Construir campeões não é apenas um projeto da prefeitura. É filosofia de vida, é bem-estar, é esporte, turismo e lazer. E nada melhor do que trazer alguém de referência como Vanderlei Luxemburgo. Estamos falando de um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Porto Velho merece esse destaque, e momentos como esse mostram que nossa cidade está pronta para voar alto”, afirmou o secretário.

O prefeito Léo Moraes agradeceu a presença do treinador e reforçou o compromisso da administração municipal em investir em projetos que unam educação, esporte e oportunidades para os jovens.

“Ter Vanderlei Luxemburgo em Porto Velho é motivo de orgulho. Ele representa superação, disciplina e amor pelo esporte. O projeto Construindo Campeões é sobre isso: formar cidadãos, inspirar nossos jovens e transformar vidas através do esporte. Esse é o nosso compromisso com o futuro da nossa cidade”, ressaltou o prefeito.

Texto: Jhon Silva

Fotos: José Carlos