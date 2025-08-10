Campeonato Estadual da 2ª Divisão inicia com bons jogos e goleadas

O Campeonato Estadual da 2ª Divisão começou nesse sábado, 9, com cinco partidas, no ginásio do Sesc.

No jogo de abertura da competição, Epitaciolândia goleou o PSC por 5 a 1. O time de Xapuri derrotou os Amigos do Gerson por 4 x 2. O Villa City derrotou o Borussia por 4 a 1 e a Adesg “atropelou” o Bujari por 5 a 0.

Duelo equilibrado

No confronto mais equilibrado da rodada, Capixaba, um dos favoritos ao título, venceu o Montenegro por 1 a 0.

Bom começo

O presidente da Federação Acreana de Futsal (Fafs), Rafael do Vale, elogiou o início do torneio e acredita em uma competição muito disputada.

“Temos o acesso de maneira direta para dois times e uma excelente premiação. Vamos ter uma segunda divisão bem disputada como em 2024”, declarou Rafael do Vale.

