Campeonato Estadual da 2ª Divisão começa com 5 partidas no Sesc

Começa neste sábado, a partir das 17h45, no ginásio do Sesc, com cinco partidas o Campeonato Estadual de Futsal da 2ª Divisão. As equipes irão jogar dentro dos seus grupos em turno único e os quatro primeiros classificados avançam para a fase de quartas de final. Após a etapa de classificação, a competição passa a ser eliminatória.

12 equipes na disputa

O Estadual terá 12 times na disputa e o campeão e o vice sobem para a primeira divisão. O terceiro e o quarto colocado irão jogar contra os últimos classificados da 1ª Divisão para saber quem fica na elite em 2026.

6 mil e passagens

O campeão do Estadual da 2ª Divisão vai receber uma premiação de R$ 6 mil e mais 12 passagens para jogar a Liga Norte na temporada de 2026.

Jogos deste sábado

Epitaciolândia x PSC

Borussia x Vila City

Xapuri x Amigos do Gerson

Montenegro x Capixaba

Adesg x Bujari

