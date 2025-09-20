fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Campeonato Estadual começa no dia 5 com rodada dupla na Arena da Floresta

Publicado

7 segundos atrás

em

Foto Sueli Rodrigues: Atual campeão, o Galvez faz a partida de abertura do Estadual 25

Durante o congresso técnico realizado nessa sexta, 19, na sede da Federação de Futebol do Acre (FFAC), foram definidos todos os detalhes do Campeonato Estadual Feminino, torneio mais importante da temporada. A competição começa com rodada dupla no dia 5 de outubro, na Arena da Floresta.

“Definimos todos os detalhes e, agora, os dirigentes poderão fechar os planejamentos”, disse o diretor da FFAC, Leandro Rodrigues.

Todos entre si

As equipes jogarão entre si em um turno único e os quatro primeiros classificados avançam para as semifinais. Os times com melhor campanha terão a vantagem de jogar pelo empate.

Vasco desiste

A diretoria do Vasco anunciou a participação no Campeonato, mas antes do congresso técnico desistiu do torneio.

1ª rodada do Estadual

Andirá x Galvez

Sena Madureira x Assermurb

No domingo, 5, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta

Adesg x São Francisco

Na segunda, 6, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Bolsa Verde beneficia quase 6 mil famílias acreanas com incentivo à preservação ambiental

Publicado

2 horas atrás

em

20 de setembro de 2025

Por

Programa federal retomado em 2023 paga R$ 600 trimestrais a comunidades extrativistas; Acre tem 17 municípios contemplados, com destaque para Resex Alto Juruá

O Programa Bolsa Verde, política federal de apoio à conservação ambiental, contempla 5.941 famílias em 17 municípios do Acre. Foto: captada 

O Programa Bolsa Verde, política federal de incentivo à conservação ambiental, beneficia 5.941 famílias em 17 municípios do Acre, conforme dados atualizados até março de 2025. Criado em 2011 e retomado em 2023 após suspensão nos governos anteriores, o programa – gerido pelo Ministério do Meio Ambiente – paga R$ 600 trimestrais a comunidades que promovem a proteção de florestas em reservas extrativistas, assentamentos sustentáveis e unidades de conservação.

No Acre, a Reserva Extrativista Alto Juruá (Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá) concentra o maior número de beneficiários: 1.760 famílias.

Outras áreas emblemáticas incluem o PDS Jamil Jeireissati em Cruzeiro do Sul (596 famílias) e a Resex Cazumbá-Iracema (386 famílias). O programa abrange ainda territórios em Brasileia, Assis Brasil, Capixaba e Xapuri, entre outros. A Floresta Nacional Santa Rosa do Purus, em Feijó, aguarda indicação do ICMBio para inclusão.

Municípios e territórios beneficiados
  • Resex Alto Juruá: 1.760 famílias (Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá)
  • PDS Jamil Jeireissati (Cruzeiro do Sul): 596 famílias
  • Resex Cazumbá-Iracema: 386 famílias (Manoel Urbano e Sena Madureira)
  • Resex Alto Tarauacá: 247 famílias
  • PDS São Salvador (Mâncio Lima): 277 famílias
Abrangência municipal

Além dos já citados, incluem-se:

  • Brasileia
  • Assis Brasil
  • Capixaba
  • Epitaciolândia
  • Feijó
  • Rodrigues Alves
  • Rio Branco
  • Xapuri
Contexto do programa

  • Criado em 2011 e retomado em 2023 após suspensão

  • Floresta Nacional Santa Rosa do Purus (Feijó) aguarda inclusão oficial

  • Objetivo: combater desmatamento com incentivo direto a populações tradicionais

Instituído pela Lei n°12.512 de 14/10/2011, o Programa de apoio à conservação ambiental – Programa Bolsa Verde foi criado em 2011 e desativado em 2016, com a retirada de dotação orçamentária ao final daquele ano. À época, o programa pagava R$ 300,00 trimestrais por família e fazia parte do programa Brasil Sem Miséria, chegando a beneficiar cerca de 100 mil famílias em situação de extrema pobreza moradoras em reservas extrativistas, a maioria na Amazônia.

Em sua primeira fase, o Bolsa Verde (2011-2016) atendia prioritariamente as famílias em extrema pobreza em pagamentos realizados como complemento de renda para as famílias que apoiavam a conservação ambiental nos territórios definidos pelo programa.

Em sua nova versão (Decreto nº 11.635/2023), o Bolsa Verde vai realizar pagamentos trimestrais de R$ 600,00 (seiscentos reais) a famílias que vivem em Unidades de Conservação de Uso sustentável (Reservas Extrativistas, Florestas Nacionais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável), em assentamentos ambientalmente diferenciados da Reforma Agrária (florestal, agroextrativista e de desenvolvimento sustentável) e em territórios ocupados por povos e comunidades tradicionais, como ribeirinhos, extrativistas, indígenas, quilombolas e outros.

Os beneficiários se comprometem a cuidar da região onde vivem, a utilizar os recursos naturais de forma sustentável e a preservar a floresta, além de ajudar no trabalho de monitoramento e de proteção dessas áreas. Além dos pagamentos, terão acesso a ações de assistência técnica, extensão rural socioambiental, conservação ambiental e inclusão socioprodutiva.

O Bolsa Verde se configura assim, como programa de caráter socioeconômico e ambiental, que busca unir cidadania e preservação do meio ambiente. Mais do que uma mera transferência de renda, é uma política pública fundamental na proteção dos recursos naturais, na erradicação da pobreza e no desenvolvimento sustentável do país.

A quem se destina

Podem participar do Programa Bolsa Verde famílias em situação de pobreza que desenvolvam atividades de conservação ambiental nas seguintes áreas: Florestas Nacionais, Reservas Extrativistas Federais e Reservas de Desenvolvimento Sustentável Federais; Projetos de Assentamento Florestal, Projetos de Desenvolvimento Sustentável ou Projetos de Assentamento Agroextrativista instituídos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); e outras áreas rurais, indicadas pelo Comitê Gestor do Programa Bolsa Verde e definidas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Quem pode participar?

Para participar do Programa Bolsa Verde, a família deve ser indicada pelo órgão gestor (ICMBio e Incra) e atender às seguintes condições: se encontrar em situação de baixa renda, estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e desenvolver atividades de conservação da natureza na área onde vive.

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Capital acreana consolida recuperação econômica com projeção de alta no consumo

Publicado

6 horas atrás

em

20 de setembro de 2025

Por

Capital acreana aparece como menor mercado entre capitais do Norte, mas mantém crescimento em setores como veículos, alimentação e serviços

O estudo projetou um total de R$ 2,28 trilhões nas 27 capitais brasileiras, com crescimento real de 3% em relação a 2024. Foto: captada 

O poder de compra das famílias de Rio Branco deve alcançar R$ 13,5 bilhões em 2025, segundo projeção do anuário IPC Maps divulgada na sexta-feira, dia (19) pelo Centro de Lideranças Públicas (CLP). Embora seja o menor valor entre as capitais da região Norte – atrás de Manaus (R$ 68,5 bi), Belém (R$ 47,8 bi), Macapá (R$ 14,5 bi) e Boa Vista (R$ 14,4 bi) – o montante reflecte o potencial de crescimento do mercado local em setores como comércio, serviços, alimentação e veículos próprios.

No cenário nacional, o estudo prevê que o consumo das famílias brasileiras atingirá R$ 8,2 trilhões no próximo ano, com alta real de 3% em relação a 2024. Rio Branco mantém-se distante dos grandes centros (São Paulo lidera com R$ 605 bi), mas acompanha a tendência de recuperação econômica. O relatório destaca ainda que a classe média responde por 74% do consumo total no país, com gastos em veículos próprios (R$ 886 bi no Brasil) superando até alimentação e habitação.

Rio Branco no contexto nacional

Posição no ranking: Última entre capitais do Norte

Comparativo regional:

  • Manaus: R$ 68,5 bi

  • Macapá: R$ 14,5 bi

  • Boa Vista: R$ 14,4 bi

  • Rio Branco: R$ 13,5 bi

Setores mais aquecidos
  • Veículos próprios (prioridade nacional de R$ 886 bi)
  • Habitação
  • Alimentação e comércio
Perfil do consumidor

  • Classe média representa 60% da população economicamente ativa

  • Responsável por 74% do consumo nacional

Os números refletem a lenta mas consistente recuperação econômica da capital acreana, que mesmo distante dos grandes centros, mantém crescimento em setores essenciais. O estudo serve como parâmetro para investimentos privados e políticas públicas de estímulo ao consumo.

O potencial de consumo das famílias de Rio Branco deve atingir R$ 13,5 bilhões em 2025, segundo o anuário IPC Maps 2025, divulgado pelo Centro de Lideranças Públicas (CLP). Foto: captada 

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Fafs divulga tabela da Seletiva e jogos começam na segunda

Publicado

7 horas atrás

em

20 de setembro de 2025

Por

Foto João Valente: Final da Seletiva será disputada no sábado (27)

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) divulgou nesta sexta, 19, a tabela da Seletiva, o torneio vai indicar o terceiro representante do Acre na Copa Norte.

“Realizamos o congresso técnico e definimos todos os detalhes da competição. Vamos ter um torneio bem disputado”, declarou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.

Fórmula de disputa

As equipes irão jogar a Seletiva em um turno único, todos contra todos. O primeiro colocado garante uma vaga na decisão. O segundo e o terceiro colocado disputam a semifinal e o vencedor joga a final.

1ª rodada da Seletiva

PSC x Preventório

Lyon x Café com Leite

Na segunda, 22, a partir das 19 horas, no Sesc

Comentários

Continue lendo