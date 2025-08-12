Campeonato Estadual começa com quatro partidas no Sesc

Começa nesta terça, 12, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com 4 partidas, o Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão, torneio mais importante da temporada. 10 equipes disputam o título e vaga do Acre na Taça Brasil em 2026.

Fórmula de disputa

As dez equipes foram divididas em dois grupos de cinco. Os primeiros classificados avançam para semifinal de maneira direta. Os segundos e terceiros disputam a fase de quartas de final e os vencedores avançam.

Favoritos ao título

Atlético Xapuriense, atual campeão Estadual, Brasileia, Pista e Fluminense da Bahia iniciam o Estadual como principais favoritos ao título. Contudo, a competição será mais disputada em 2025 e os favoritos serão colocados a prova.

Jogos desta terça

Quadra 1

Lyon x Preventório

Pista x Veneza

Quadra 2

Campo Grande x Fluminense da Bahia

Calafate x Quinarí

