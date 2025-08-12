Cotidiano
Campeonato Estadual começa com quatro partidas no Sesc
Começa nesta terça, 12, a partir das 19 horas, no ginásio do Sesc, com 4 partidas, o Campeonato Estadual de Futsal da 1ª Divisão, torneio mais importante da temporada. 10 equipes disputam o título e vaga do Acre na Taça Brasil em 2026.
Fórmula de disputa
As dez equipes foram divididas em dois grupos de cinco. Os primeiros classificados avançam para semifinal de maneira direta. Os segundos e terceiros disputam a fase de quartas de final e os vencedores avançam.
Favoritos ao título
Atlético Xapuriense, atual campeão Estadual, Brasileia, Pista e Fluminense da Bahia iniciam o Estadual como principais favoritos ao título. Contudo, a competição será mais disputada em 2025 e os favoritos serão colocados a prova.
Jogos desta terça
Quadra 1
Lyon x Preventório
Pista x Veneza
Quadra 2
Campo Grande x Fluminense da Bahia
Calafate x Quinarí
Comentários
Cotidiano
São Francisco e Náuas fazem jogo de abertura do Estadual da 2ª Divisão
São Francisco e Náuas fazem nesta terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta, a partida de abertura do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O São Francisco entra no torneio como um dos favoritos ao título e o Náuas quer surpreender.
São Francisco fechou preparação
O técnico Erick Rodrigues comandou um treino coletivo nessa segunda, 10, no Carlos Simão, e definiu os titulares. O zagueiro Nathan, o meia Leozinho e o atacante Kikinha são nomes certos entre os titulares.
Jota e Manga
Os meias Jota e Manga não foram regularizados e irão estrear no São Francisco somente no duelo da 2ª rodada contra o Santa Cruz.
Náuas caseiro
A diretoria do Náuas montou um elenco com atletas de Cruzeiro do Sul e pretende surpreender no Estadual. O Cacique foi rebaixado em 2024 e pretende retornar a elite.
Comentários
Cotidiano
Erismeu Silva comanda coletivo e vai definir os titulares do Atlético
O técnico Erismeu Silva comanda um treino coletivo nesta terça, 12, no Frotão, com a duração de 60 minutos, e vai definir os titulares do Atlético para a estreia no Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O Galo faz o primeiro jogo do torneio na quinta, 14, às 18 horas, na Arena da Floresta.
“Temos uma base formada e vamos para os ajustes finais. O nosso adversário é um dos favoritos ao acesso e também por isso precisamos chegar bem preparados”, declarou Erismeu Silva.
Espera liberação
O meia Thalis, uma das principais contratações do Atlético, espera pela liberação do Humaitá. Os dirigentes do Tourão pretendem somente emprestar o atleta para a disputa da 2ª Divisão.
Comentários
Cotidiano
São Francisco apresenta Manga e Jota e prepara regularização dos atletas
A diretoria do São Francisco apresentou nessa segunda, 11, no Carlos Simão, os meias Manga e Jota, destaques do Vasco no Campeonato Estadual da 1ª Divisão. Os dois atletas desembarcaram em Rio Branco e participaram do último treino antes da estreia no Estadual da 2ª Divisão contra o Náuas, de Cruzeiro do Sul. A partida será disputada nesta terça, 12, a partir das 18 horas, na Arena da Floresta.
“”Teremos um setor de criação muito forte. O Lucas Silva (diretor de futebol) foi uma peça importante na contratação dos dois atletas e entendeu a necessidade de qualificar ainda mais o elenco para tentar o acesso”, declarou o técnico Erick Rodrigues.
Estreia contra o Santa Cruz
A diretoria do São Francisco trabalha para regularizar os dois atletas. A meta é colocá-los em campo contra o Santa Cruz, segundo jogo dos Católicos no Estadual da 2ª Divisão.
Não quis vir
O meia Manga chegou a ser anunciado como reforço do Independência para a Série D, mas desistiu de atuar pelo Tricolor.
“Estou feliz por essa volta ao futebol acreano e trabalhar com o professor Erick facilita. Vamos trabalhar duro para colocar o São Francisco novamente na primeira divisão. Jogar a Série D é um sonho, mas o ambiente em um elenco de futebol é fundamental e isso acabou sendo decisivo para não aceitar a proposta”, declarou Manga.
Você precisa fazer login para comentar.