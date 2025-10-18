Campeonato Estadual começa com dois jogos na Arena da Floresta

Dois jogos marcam neste sábado, 18, a partir das 16 horas, na Arena da Floresta, a abertura do Campeonato Estadual Feminino. A competição é a mais importante da temporada e vai definir o representante do Acre no Campeonato Brasileiro A3 e na Copa do Brasil em 2026.

Andirá x Galvez

Andirá e Galvez disputam o primeiro jogo do Estadual. A equipe do Andirá é formada por atletas da região do Alto Acre e da Bolívia e será comandada pelo técnico Tiago Luiz.

O Galvez entra na disputa em busca do bicampeonato. A diretoria manteve algumas atletas do início da temporada e fez contratações importantes fora do Estado.

Sena Madureira x Assermurb

Sena Madureira e Assermurb fazem a segunda partida da programação, na Arena. O técnico Ivan Mazzuia comanda a equipe do interior e trouxe atletas importadas para qualificar o grupo.

A Assermurb aposta na tradição para conquistar uma vaga nas semifinais e depois vai tentar o título.

