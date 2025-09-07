fbpx
Conecte-se conosco

Cotidiano

Campeonato da Imprensa Soçaite tem semifinais definidas

Publicado

1 hora atrás

em

Foto Dell Pinheiro: TV Gazeta e Secom realizaram um jogo bem disputado

A primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite foi fechada neste domingo, 7, com três partidas, na AABB, e os duelos das semifinais estão definidos.

TV Gazeta e Secom empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da rodada e na sequência os resultados foram: Prefeitura W x O Amazon Notícias e Rede Amazônica 13 x 0 AC24 Horas.

Semifinais no dia 14

As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo, 14, a partir das 8h30, na AABB. Rede Amazônica (1º) enfrenta a TV Gazeta (4º) e a Secom (2º) joga contra a Prefeitura (3º).

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo

Cotidiano

Epitáciolândia EC balança as redes 20 vezes em rodada do Estadual de Futsal Série B 2025

Publicado

54 segundos atrás

em

7 de setembro de 2025

Por

Equipes masculina e feminina brilham em Rio Branco com goleadas expressivas

O Epitáciolândia Esporte Clube deu um verdadeiro show de ofensividade neste sábado (6), no Ginásio do Sesc/Bosque, em Rio Branco, pelo Campeonato Estadual de Futsal Série B da FAFS 2025. Somando as atuações do masculino e do feminino, o clube marcou impressionantes 20 gols em um único dia de competição.

No duelo masculino, o Epitáciolândia atropelou o Café com Leite, de Porto Acre, por 14 a 3, garantindo a classificação antecipada para a próxima fase. Já no feminino, a equipe manteve o ritmo avassalador e venceu o Bujari por 6 a 2, assumindo a liderança do grupo.

Resultados:

  • Masculino: Epitáciolândia EC 14 x 3 Porto Acre – CCL

  • Feminino: Epitáciolândia EC 6 x 2 Bujari

Com o saldo positivo, o Epitáciolândia mostra força e se consolida como destaque da Série B 2025, impressionando pela alta média de gols em quadra.

Imagens:

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Adesg vence o Montenegro e fecha primeira fase do Estadual invicta

Publicado

1 hora atrás

em

7 de setembro de 2025

Por

Foto João Valente: Estadual da Série B entra na reta final e equipes lutam por últimas vagas nas quartas

A Adesg venceu o Montenegro por 3 a 2 nesse sábado, 6, no ginásio do Sesc, e fechou a primeira fase do Campeonato Estadual da Série B com cinco vitórias e de maneira invicta.

Na outra partida do grupo B, o Capixaba bateu o Borussia por 5 a 3 e confirmou o segundo lugar. 

No confronto da chave A, Epitaciolândia goleou o Café com Leite/Porto Acre por 14 x 3.

PSC e Amigos do Gerson

O PSC vencia os Amigos do Gerson por 3 a 1 quando a partida foi interrompida no segundo tempo. O goleiro Estéfeson foi expulso e o PSC não tinha um goleiro reserva e nem uma camisa para um atleta de linha atuar no gol.

Os Amigos do Gerson, no julgamento, devem ganhar os três pontos e isso pode mudar a classificação final do grupo A.

Não foi disputado

A partida entre Xapuri e Rio Branco estava programada, mas os dirigentes do interior alegaram não ter sido avisados e por isso a Federação Acreana de Futsal (Fafs) remarcou o confronto para terça, 9.

Classificação da Série B

Grupo A

1º Xapuri – 12 Pts

2º Epitaciolândia – 12 Pts

3º PSC – 6 Pts

4º Rio Branco – 6 Pts

5º Café com Leite/Porto Acre – 3 Pts

6º Amigos do Gerson – 3 Pt

Grupo B

1º Adesg – 15 Pts

2º Capixaba – 12 Pts

3º Montenegro – 7 Pts

4º Villa City – 3 Pts

5º Bujari – 3 Pts

6º Borussia Dortmund – 1 Pt

Comentários

Continue lendo

Cotidiano

Kinho Brito assume o comando do Atlético para reta final do Estadual

Publicado

1 hora atrás

em

7 de setembro de 2025

Por

Foto Glauber Lima: Kinho chega no Galo com a missão de colocar a equipe na 1ª Divisão

Kinho Brito vai assumir o comando do Atlético na reta final do Campeonato Estadual da 2ª Divisão. O treinador assume o comando do Galo na terça, 9, no Frotão.

“O Kinho tem um último compromisso com o Nacional, do Amazonas, na decisão do Estadual Sub-20 nesta segunda (8) e depois estará liberado para assumir o comando do Atlético. Nosso objetivo é colocar o Galo na primeira divisão em 2026”, disse o diretor de futebol do Atlético, Éden Barros.

Comanda na quinta

Classificado para semifinal do Estadual, o Atlético fecha a participação na primeira fase na quinta, 11, às 18 horas, na Arena da Floresta, contra o Plácido de Castro.

“O Kinho conhece o elenco, mas vai ser importante essa última partida contra o Plácido. Queremos chegar com o grupo ainda mais forte no momento decisivo”, afirmou Éden Barros.

Comentários

Continue lendo