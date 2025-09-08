Cotidiano
Campeonato da Imprensa Soçaite tem semifinais definidas
A primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite foi fechada neste domingo, 7, com três partidas, na AABB, e os duelos das semifinais estão definidos.
TV Gazeta e Secom empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da rodada e na sequência os resultados foram: Prefeitura W x O Amazon Notícias e Rede Amazônica 13 x 0 AC24 Horas.
Semifinais no dia 14
As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo, 14, a partir das 8h30, na AABB. Rede Amazônica (1º) enfrenta a TV Gazeta (4º) e a Secom (2º) joga contra a Prefeitura (3º).
Comentários
Cotidiano
Adesg e Vasco fazem partida de abertura da 6ª rodada do Estadual
Adesg e Vasco fazem nesta segunda, 9, a partir das 15 horas, no Florestinha, a partida de abertura da 6ª rodada do Campeonato Estadual Sub-17. As duas equipes estão fora da zona de classificação para a segunda fase e por isso necessitam da vitória.
Rio Branco venceu a 2ª
O Rio Branco bateu o Independência por 4 a 1 na última sexta, 5, e conquistou a segunda vitória no Estadual. O Estrelão ocupa a 5ª colocação com 7 pontos.
Classificação do Estadual
1º Santa Cruz – 15 Pts
2º Galvez – 12 Pts
3º Sena Madureira – 12 Pts
4º São Francisco – 10 Pts
5º Rio Branco – 7 Pts
6º Assermurb – 5 Pts
7º Plácido de Castro – 4 Pts
8º Andirá – 4 Pts
9º Vasco – 1 Pt
10º Independência – 1 Pt
11º Adesg – 0 Pt
Comentários
Cotidiano
Assermurb goleia PSG e estreia com vitória no Estadual Sub-16
A Assermurb goleou o PSG por 4 a 0 neste domingo, 7, no CT do Cupuaçu, e estreou com vitória no Campeonato Estadual Feminino Sub-16. O triunfo garante a Assermurb e a equipe das Craques do Futuro nas semifinais do torneio.
Sequência no sábado
O Estadual Sub-16 terá sequência no sábado, 13, com a última rodada da primeira fase no grupo A. Real Sociedade joga contra o Preventório, a partir das 15 horas, e na sequência Grêmio Xapuriense enfrenta o Vasco.
Comentários
Cotidiano
Endril Lima conquista o título do Campeonato Paulista de Montanha na Elite e no Sub-23
O acreano Endril Lima segue conquistando resultados expressivos no ciclismo de São Paulo, o melhor do Brasil. O atleta do Time Iracemápolis ganhou nesse domingo, 7, o título do Campeonato Paulista nas categorias Elite e Sub-23. A prova com 29 quilômetros de percurso foi realizada em Mairiporã.
“Essa foi a serra mais dura da minha vida com uma prova sendo bem disputada até a linha de chegada. Me senti bem desde o começo da prova, mas sabia do grande desafio porque escalada não é um ponto muito forte dentro das minhas características. Consegui superar os meus limites e conquistei uma grande vitória”, declarou Endril Lima em uma rede social.
1.180 metros de altitude
A prova foi fechada no Pico Olho D´Água com 1.180 metros de altitude tornando a disputa ainda mais complicada. O Paulista de Montanha marcou o início de uma série de grandes eventos da Federação Paulista de Ciclismo (FPC) no mês de setembro.
Você precisa fazer login para comentar.