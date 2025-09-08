Campeonato da Imprensa Soçaite tem semifinais definidas

A primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite foi fechada neste domingo, 7, com três partidas, na AABB, e os duelos das semifinais estão definidos.

TV Gazeta e Secom empataram por 1 a 1 no primeiro jogo da rodada e na sequência os resultados foram: Prefeitura W x O Amazon Notícias e Rede Amazônica 13 x 0 AC24 Horas.

Semifinais no dia 14

As semifinais do Campeonato da Imprensa serão disputadas no domingo, 14, a partir das 8h30, na AABB. Rede Amazônica (1º) enfrenta a TV Gazeta (4º) e a Secom (2º) joga contra a Prefeitura (3º).

