Campeonato da Imprensa Soçaite com semifinalistas definidos
Mais três partidas movimentaram a primeira fase do Campeonato da Imprensa de Futebol Soçaite neste domingo, 31, na AABB. No primeiro jogo, a TV Gazeta goleou o AC24 Horas por 18 a 1, no maior placar do torneio.
No segundo jogo, a equipe da Secom bateu o Amazon Notícias por 6 a 1 e no fechamento da rodada Prefeitura e Rede Amazônica empataram por 0 a 0.
Semifinalistas definidos
Secom, Rede Amazônica, TV Gazeta e Prefeitura estão classificados para as semifinais. Contudo, a última rodada da fase de classificação programada para domingo, 7 de setembro, vai definir os confrontos.
Safra de banana e melancia movimenta Ceasa em Rio Branco
A safra de banana-comprida e melancia tem movimentado a Central de Abastecimento em Rio Branco (Ceasa) neste 01 de setembro, segundo o gerente operacional do entreposto, Aesso Felipe. O repórter, David Medeiros, esteve na manhã desta segunda-feira (01).
O gerente explicou que a entre safra da banana ocorre geralmente entre agosto e novembro, período em que as chuvas voltam e a produção começa a se recuperar. “A quantidade de banana que hoje você vê na Ceasa se deve, principalmente, à redução das exportações para estados como Rondônia, Mato Grosso e Amazonas. Rondônia começou a plantar mais banana, o que diminuiu a demanda pelas bananas do Acre”, afirmou.
Segundo Felipe, a maior oferta local também se deve ao aumento do plantio de banana em Rio Branco. Ele ressalta, porém, que essa situação é temporária.“Até o final de setembro ou começo de outubro, entramos na entressafra novamente e a quantidade de banana vai diminuir”, explicou.
Além da banana, a safra de melancia também tem contribuído para o movimento no entreposto, atraindo compradores e abastecendo o mercado local. Os preços variam de 5,00 a 20,00 reais.
Luiz Antônio Jerônimo é convocado para Seleção Brasileira Infanto Juvenil
O acreano Luiz Antônio Jerônimo (Dr. Juscelino Santos, FisioCore e Be Strong) foi convocado e será um dos atletas da Seleção Brasileira Infanto Juvenil de Natação na disputa do Pan Pacífico, competição programada entre os dias 10 e 16 de novembro em Cochabamba, na Bolívia.
“O Luiz segue fazendo história na natação acreana. Em 2024, o Luiz bateu o recorde brasileiro e, agora, é convocado para Seleção Brasileira. Isso é motivo de muito orgulho e mostra o trabalho realizado”, declarou o presidente da Federação Aquática do Estado do Acre (FAEA), professor Ricardo Sampaio.
Três provas
Luiz Antônio Jerônimo vai disputar as provas dos 100 e 200 peito e os 200 metros medley. O atleta também pode ser escolhido para nadar os revezamentos.
“Venho trabalhando forte e estava bem ansioso por essa convocação depois da competição em Fortaleza. É seguir com os treinos e chegar em grande forma no Pan Pacífico”, declarou o nadador acreano.
Craques do Futuro vence o PSG no Campeonato Estadual Sub-16
A equipe das Craques do Futuro venceu o PSG por 1 a 0 neste domingo, 31, no CT do Cupuaçu, na partida de abertura do Grupo A do Campeonato Estadual Feminino Sub-16. Em uma chave com três equipes, o triunfo deixa o time das Craques do Futuro próximo da semifinal.
Próximo rodada
A próxima rodada do Estadual Sub-16 será realizada no fim de semana. No sábado, 6, a partir das 15 horas, no CT do Cupuaçu, o Preventório enfrenta o Grêmio Xapuriense e o Vasco joga contra o Real Sociedade.
No domingo, 7, a partir das 16 horas, no CT do Cupuaçu, a Assermurb duela contra o PSG.
