Campeonato Acreano de Motocross marca as comemorações pelos 115 anos de Brasiléia

Adrenalina, velocidade e muita emoção marcaram a segunda etapa do Campeonato Acreano de Motocross, realizada neste domingo (6), na tradicional Praia do Izidório ( antiga praia do Adolfo), em Brasiléia. O evento faz parte da programação oficial do aniversário de 115 anos do município, celebrando a data com esporte, integração, regional e internacional.

A competição reuniu 120 pilotos divididos em diversas categorias, desde o juvenil até o adulto, com participantes de Rondônia, Rio Branco, Brasiléia, Epitaciolândia, além de competidores dos países vizinhos Bolívia e Peru. Ao todo, R$ 15 mil em premiações foram distribuídos entre 43 pilotos. O vencedor em primeiro lugar leva pra casa R$ 1200 reais.

Organizado pela Associação de Motocross do Acre (Asscrosacre), com apoio da Prefeitura de Brasiléia, o evento atraiu um grande público e movimentou a economia local. Toda a estrutura contou com o suporte do Corpo de Bombeiros, garantindo a segurança dos participantes e do público presente.

O prefeito Carlinhos do Pelado destacou a importância do evento para o município: “O motocross já faz parte do nosso calendário esportivo e, neste ano, está ainda mais especial por fazer parte das comemorações dos 115 anos de nossa querida Brasiléia. É um evento que atrai visitantes, movimenta o comércio e incentiva a prática do esporte”, afirmou o gestor.

Por Fernando Oliveira

Fotos : Rennan Pimentel/ Luiz Fernando

Secom/Prefeitura de Brasileia

