Campanha Pelo Direito de Respirar Ar Puro promove ação de impacto no Dia da Amazônia em Rio Branco

Jovens percorreram pontos estratégicos da cidade usando máscaras de gás, em um forte alerta simbólico: se a poluição do ar provocada pelas queimadas continuar, em breve toda a população poderá precisar de máscaras com filtros potentes para se proteger contra gases perigosos e partículas tóxicas que desencadeiam doenças graves. Essa campanha foi lançada em julho, com o objetivo de informar e mobilizar a sociedade para proteger a saúde contra os efeitos da fumaça das queimadas, a escassez de água potável na estação seca e os riscos de enchentes e deslizamentos. A primeira ação realizada em Rio Branco, no Dia da Amazônia marca o início das demais, a serem desencadeadas durante esse mês de setembro.

Estudos mostram que a inalação contínua da fumaça equivale a fumar dezenas de cigarros por dia, podendo causar câncer de pulmão e bexiga, bronquite crônica, enfisema, asma agravada, infecções respiratórias, doenças cardiovasculares, trombose e AVCs.

Além de chamar a atenção da população, a iniciativa buscou estimular o debate público sobre a urgência de deter o desmatamento e os incêndios florestais, principais causas da poluição do ar, da redução da água disponível e do agravamento dos extremos climáticos. Nesse sentido, a ação foi realiada em pontos estratégicos como Terminal Urbano, locais centrais de grande movimento, Palácio Rio Branco, Upa´s e Lago do Amor.

A Campanha também defende a adoção de ações concretas pelas autoridades públicas para reduzir o desmatamento, combater queimadas ilegais e garantir o acesso à água limpa para comunidades vulneráveis.

“Respirar ar puro é um direito humano fundamental. As máscaras de gás que veremos nesta ação não devem se tornar parte da nossa rotina. Precisamos agir agora para proteger a saúde das pessoas e o futuro da Amazônia”, afirma Carlos Vicente, coordenador nacional da IRI Brasil.

Com essa intervenção urbana no Dia da Amazônia, a Campanha convidou a sociedade a refletir sobre os riscos da degradação ambiental e do desmatamento e a acessar o site da IRI Brasil para conhecer e ter acesso aos materiais informativos da Campanha (www.iribrasil.org)

