Campanha de vacinação contra HPV é prorrogada até 2026 para resgatar 7 milhões de jovens

Estratégia nacional já aplicou 208,7 mil doses e busca aumentar cobertura entre adolescentes de 15 a 19 anos; ação atinge 5,5 mil municípios

O Ministério da Saúde prorrogou até o primeiro semestre de 2026 a estratégia nacional de resgate vacinal contra o HPV (Papilomavírus Humano), que se encerraria em dezembro deste ano. A iniciativa visa alcançar cerca de 7 milhões de jovens de 15 a 19 anos que não foram imunizados na faixa etária indicada pelo calendário nacional.

Até o momento, a campanha resultou na aplicação de 208,7 mil doses da vacina — 91 mil em meninas e 117,7 mil em meninos. A ação abrange aproximadamente 5,5 mil municípios e prevê atuação conjunta entre União, estados e prefeituras, com foco na vacinação em escolas para ampliar a cobertura entre adolescentes e jovens.

A prorrogação reforça o compromisso do governo federal em reduzir a incidência de infecções por HPV e doenças associadas, como câncer do colo do útero, por meio do resgate vacinal. A vacina continua disponível gratuitamente no SUS para a faixa etária prioritária.

Para o diretor do Programa Nacional de Imunizações, Eder Gatti, a prorrogação do prazo é essencial para ampliar a proteção da população. Segundo ele, a medida permite que jovens que não foram vacinados entre os 9 e 14 anos possam se proteger e, ao mesmo tempo, contribui para a redução da circulação do vírus no país.

A vacina contra o HPV é considerada segura e altamente eficaz na prevenção de diversos tipos de câncer, como os de colo do útero, vulva, pênis, garganta e pescoço. A imunização está disponível nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e também é ofertada por meio de ações extramuros, realizadas em escolas, universidades, ginásios esportivos e até centros comerciais, facilitando o acesso do público jovem.

A vacina contra o HPV é mais eficaz se administrada entre 9 e 14 anos de idade, de preferência antes do início da vida sexual. Em países com esquemas de mais de uma dose, são necessárias consultas de acompanhamento para assegurar a aplicação de todas as doses necessárias da vacina contra HPV.

Para pessoas imunocomprometidas, o esquema permanece com três doses. A mesma orientação vale para usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e para vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.

