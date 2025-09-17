Campanha de doação de cabelos recebe apoio da Receita Federal no Acre

Em apoio à campanha para doação de cabelos promovida pela Secretaria de Saúde do Estado do Acre(Sesacre) a Receita Federal entregou 84 quilos de cabelos que serão utilizados na confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer.

A entrega ocorreu na tarde de ontem, 16.09.2025, no gabinete da Delegacia da Receita Federal em Rio Branco, com a presença do delegado da Receita Federal, auditor-fiscal Claudenir Franklin da Silveira, e da secretária-adjunta da Sesacre, Andrea Santos Pelatti.

Segundo a Sesacre, os cabelos doados serão encaminhados à ONG M&S Perucas, responsável pela produção das perucas, que beneficiarão pacientes atendidos pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), anexa à Fundhacre. A estimativa é que a doação possibilite a produção de mais de 160 perucas, levando autoestima e esperança a quem enfrenta o tratamento oncológico.

O delegado Claudenir destacou que a ação integra o Programa Receita Cidadã, iniciativa que busca dar destinação social e ambientalmente correta a mercadorias apreendidas pela instituição, transformando essas apreensões em benefícios concretos para a sociedade, fortalecendo projetos que fazem a diferença na vida de muitas pessoas.

A Receita Federal apreende mercadorias no trabalho de combate aos crimes de contrabando e descaminho quando da entrada irregular de produtos do exterior. Além das mercadorias apreendidas em operações próprias, a Instituição administra as mercadorias que foram apreendidas em parceria com outros órgãos públicos.

Além de sua atuação no controle aduaneiro e na proteção da economia nacional, a Receita Federal reafirma, com iniciativas como essa, seu papel de agente transformador e parceiro em ações sociais que impactam positivamente a comunidade.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários