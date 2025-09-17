Flash
Campanha de doação de cabelos recebe apoio da Receita Federal no Acre
Em apoio à campanha para doação de cabelos promovida pela Secretaria de Saúde do Estado do Acre(Sesacre) a Receita Federal entregou 84 quilos de cabelos que serão utilizados na confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer.
A entrega ocorreu na tarde de ontem, 16.09.2025, no gabinete da Delegacia da Receita Federal em Rio Branco, com a presença do delegado da Receita Federal, auditor-fiscal Claudenir Franklin da Silveira, e da secretária-adjunta da Sesacre, Andrea Santos Pelatti.
Segundo a Sesacre, os cabelos doados serão encaminhados à ONG M&S Perucas, responsável pela produção das perucas, que beneficiarão pacientes atendidos pela Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), anexa à Fundhacre. A estimativa é que a doação possibilite a produção de mais de 160 perucas, levando autoestima e esperança a quem enfrenta o tratamento oncológico.
O delegado Claudenir destacou que a ação integra o Programa Receita Cidadã, iniciativa que busca dar destinação social e ambientalmente correta a mercadorias apreendidas pela instituição, transformando essas apreensões em benefícios concretos para a sociedade, fortalecendo projetos que fazem a diferença na vida de muitas pessoas.
A Receita Federal apreende mercadorias no trabalho de combate aos crimes de contrabando e descaminho quando da entrada irregular de produtos do exterior. Além das mercadorias apreendidas em operações próprias, a Instituição administra as mercadorias que foram apreendidas em parceria com outros órgãos públicos.
Além de sua atuação no controle aduaneiro e na proteção da economia nacional, a Receita Federal reafirma, com iniciativas como essa, seu papel de agente transformador e parceiro em ações sociais que impactam positivamente a comunidade.
Comentários
Flash
Prefeitura de Epitaciolândia realiza ação do Setembro Amarelo na Escola Raimunda da Cunha Aires
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), promoveu nesta Terça-feira (16) uma importante ação de conscientização sobre a valorização da vida e a prevenção ao suicídio, dentro da campanha Setembro Amarelo, na Luiz Gonzaga da Rocha na Comunidade do Nari Bela flor.
A programação contou com apresentação teatral e palestras educativas, que abordaram de forma clara e acolhedora os cuidados com a saúde mental, a importância de pedir ajuda e os caminhos de apoio disponíveis na rede municipal.
Participaram da ação a coordenadora do CAPS, Cleice Barros de Souza, a assistente social Vanisse da Silva Lima, a pedagoga Andressa Fernandes da Silva, a assistente educacional Graciele de Moura e a agente administrativa Luana Tynara de Jesus, que juntos reforçaram a mensagem de que falar sobre saúde mental é um passo fundamental para salvar vidas.
A atividade integra o calendário de ações do município em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção ao suicídio e à promoção da saúde emocional, principalmente entre os jovens.
Comentários
Flash
Cameli rebate críticas de Jorge Viana e defende investimentos no Acre
Governador citou obras de infraestrutura, habitação e saúde durante agenda com o ministro Luiz Marinho em Rio Branco.
Durante encontro com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), respondeu às críticas feitas pelo ex-senador e presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, que apontou estagnação econômica e ausência de investimentos estruturais no estado.
Cameli defendeu sua gestão, destacando obras e projetos em andamento, especialmente na área de infraestrutura. “Eu acho que ele tem de viver mais aqui no Acre. Andar mais nas avenidas, ver as obras de infraestrutura que estamos fazendo aqui no estado, unidades habitacionais, agendas no sentido da nova maternidade, fazer com que o governo federal que ele faz parte fortaleça as nossas fronteiras com alfândega”, afirmou.
O governador também ressaltou que os investimentos realizados pela atual administração contribuem diretamente para melhorar a mobilidade urbana, ampliar o acesso à saúde e fortalecer a economia local.
Comentários
Flash
Poder Judiciário do Acre abre inscrições para jurados voluntários em Brasileia
Interessados poderão se inscrever até o dia 10 de outubro para atuar nos julgamentos do Tribunal do Júri em 2026.
A Vara Criminal da Comarca de Brasileia, sob responsabilidade do juiz-presidente do Tribunal do Júri, Guilherme Muniz de Freitas Miotto, anunciou a abertura das inscrições para cidadãos interessados em atuar como jurados voluntários nos julgamentos do ano de 2026.
As inscrições estarão disponíveis entre os dias 17 de setembro e 10 de outubro de 2025, no horário das 8h às 14h, no Fórum de Brasileia. Também será possível se inscrever por e-mail, mediante o envio de informações como nome, profissão, endereço, grau de instrução e número de telefone.
Função e atribuições
Os jurados são responsáveis por julgar casos de crimes dolosos contra a vida, como homicídios tentados ou consumados. Durante o julgamento, os sorteados decidem se o réu é culpado ou inocente, enquanto o juiz preside a sessão.
As empresas e órgãos públicos costumam indicar funcionários para compor a lista de possíveis jurados. Desses, 25 nomes são selecionados e, entre eles, sete formam o Conselho de Sentença em cada sessão.
Benefícios e exigências
A participação garante aos jurados direito de preferência em concursos públicos, além da estabilidade no trabalho — já que a ausência em função do serviço no Tribunal não pode ser descontada do salário.
Para participar, o interessado deve:
- Ser brasileiro nato ou naturalizado, maior de 18 anos;
- Estar em pleno gozo dos direitos políticos;
- Não possuir antecedentes criminais;
- Atuar de forma voluntária.
Impedimentos
Não podem ser jurados os surdos-mudos, pessoas consideradas inimputáveis (doentes mentais), cidadãos sem direitos políticos ou aqueles que residam em comarca diferente de onde ocorrerá o julgamento.
O edital foi assinado em 16 de setembro de 2025 pelo juiz Guilherme Muniz de Freitas Miotto.
Você precisa fazer login para comentar.