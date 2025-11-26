Caminhonete usada por três brasileiros desaparecidos é localizada abandonada na Bolívia

A caminhonete utilizada por três cidadãos brasileiros dados como desaparecidos foi encontrada abandonada na zona rural de San Ignacio de Velasco, no departamento de Santa Cruz, na Bolívia. Os homens haviam entrado no país vizinho para negociar o veículo e não fizeram mais contato com familiares desde o dia 17 de novembro.

De acordo com o comandante regional da Direção de Prevenção e Investigação de Roubo de Veículos (Diprove), major Henry Zenzano, o automóvel foi localizado a cerca de 50 quilômetros do município, em meio à vegetação, ainda com o motor ligado. A circunstância aumentou a preocupação das autoridades quanto ao paradeiro dos desaparecidos.

As autoridades brasileiras comunicaram o desaparecimento dos três homens e do veículo. Nove dias depois do último contato, a caminhonete foi finalmente encontrada, mas sem sinais dos ocupantes.

Os desaparecidos foram identificados como João Vitor, José Henrique e Lucas Henrique, residentes de Pontes e Lacerda, no Mato Grosso, a 444 quilômetros de Cuiabá. Segundo informações divulgadas pela imprensa brasileira, os homens relataram ter concluído a entrega do veículo antes de perderem contato.

A Polícia Civil brasileira confirmou que um dos desaparecidos possui antecedentes relacionados ao tráfico de drogas. No entanto, até o momento, não há indícios concretos que apontem o que ocorreu com o trio.

As investigações seguem em andamento, com cooperação entre autoridades bolivianas e brasileiras.

