Caminhonete tomba na Praia do Amarilho em Sena Madureira durante início de chuva
Prefeitura e populares auxiliaram na retirada do veículo; ninguém ficou ferido
Uma caminhonete tombou na tarde desta quinta-feira (4) na Praia do Amarilho, em Sena Madureira, no momento em que começava a chover na região. Apesar do susto, não houve registro de feridos.
Após o acidente, uma equipe da Prefeitura foi acionada e, com o apoio de moradores que passavam pelo local, realizou os procedimentos para desvirar o veículo.
Segundo moradores, a chuva que atingiu alguns pontos da cidade exigiu mais cautela dos motoristas no trânsito, especialmente em áreas de tráfego próximo ao rio.
Texto da oposição garante Bolsonaro elegível e anistia a partir de 2019
Minuta de projeto permite o ex-presidente disputar eleições em 2026 e garante perdão a partir do início do inquérito das fake news
A oposição na Câmara articula uma minuta de projeto de lei da anistia mais abrangente. O texto, ainda não protocolado oficialmente, torna o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) elegível nas próximas eleições e garante a anistia a partir de 14 de março de 2019 – data de início do inquérito das fakes news no STF (Supremo Tribunal Federal).
A proposta, a qual a CNN teve acesso, garante perdão para cidadãos que estão “ou, eventualmente, possam vir a ser investigados, processados ou condenados” por condutas como:
- ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes;
- descrédito ao processo eleitoral ou aos Poderes da República;
- reforço à polarização política;
- geração de animosidade na sociedade brasileira; ou
- situações de natureza assemelhada às anteriores.
“A anistia a que se refere esta Lei afasta automaticamente quaisquer efeitos da condenação penal, bem como determina o arquivamento de inquéritos, investigações e processos criminais em curso”, determina a proposta elaborada.
Para garantir a retomada dos direitos políticos de Bolsonaro, a proposta afasta “todas as inelegibilidades já declaradas ou que venham a ser declaradas pela Justiça Eleitoral contra os beneficiários” da lei, caso seja sancionada.
O ex-presidente está inelegível até 2030 por decisão, em 2023, do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A Corte Eleitoral considerou Bolsonaro culpado por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação por ter realizado reunião com embaixadores em que criticou o sistema eleitoral brasileiro.
Pelo texto articulado, o perdão seria ainda concedido para quem causou danos contra o patrimônio da União e quem atuou em organização criminosa ou associação criminosa. Também livre quem realizou acampamentos na frente de unidades militares e todos aqueles que participaram dos atos de 8 de janeiro de 2023.
As sugestões previstas na minuta deverão ser feitas ao relator do projeto da anistia. Em 2024, a relatoria foi do deputado Rodrigo Valadares (União-SE). O projeto está parado desde o fim de outubro do ano passado, mesmo com a pressão de integrantes da oposição.
Atualmente, várias versões da matéria estão sob negociação. No Senado, uma proposta alternativa, menos abrangente, é alvo de articulações. A oposição, no entanto, rejeita qualquer texto que não beneficie Bolsonaro.
Desde o início do julgamento de Bolsonaro no STF nesta semana, as articulações da oposição e de integrantes de siglas do centro se intensificaram. Na terça-feira (2), o Supremo começou a julgar os oito réus do “núcleo 1” que investiga um plano de golpe após as eleições de 2022.
A anistia foi debatida, na quarta-feira (3), entre o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aliado do ex-presidente. O tema, no entanto, ainda não tem uma definição, segundo Motta.
Na tarde desta quinta-feira, o presidente da Câmara deve voltar a discutir o projeto da anistia em reunião com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ).
Vereador cobra prestação de contas sobre obra de R$ 4,7 milhões em Epitaciolândia
Cleomar Portela (PP) protocola requerimento de informações ao prefeito Sérgio Lopes sobre convênio federal para pavimentação nos bairros Satel e Fontenele. Outros três parlamentares apoiam a iniciativa
O vereador Cleomar Portela Eduino (PP) protocolou na última segunda-feira (26) um requerimento de informações na Câmara Municipal de Epitaciolândia direcionado ao prefeito Sérgio Lopes de Souza (PL). O documento solicita detalhes sobre a execução do convênio nº 923163/2021, no valor de R$ 4.750.757,53, destinado a obras de pavimentação e drenagem nos bairros Satel e Fontenele.
O intuito do pedido, conforme justificativa do parlamentar, é dar transparência e acompanhar o andamento das obras previstas, garantindo que os serviços sejam executados dentro do prazo estabelecido e conforme as metas do convênio.
O Requerimento de Informação nº 009/2025 recebeu ainda o apoio dos vereadores Altamiro Bispo (PDT), Aldemir Sales (PP) e Marizete Matias (PP), que também assinaram o documento, destacando a relevância da obra para a comunidade. A Prefeitura Municipal tem agora um prazo legal para responder oficialmente aos questionamentos.
Anvisa proíbe anel que permite medir glicose sem picada de agulha
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso de alguns medidores de glicose sem o uso de agulha. Os produtos prometem, sem nenhuma base científica, medir os níveis de glicose, de oxigênio e atividade cardíaca por meio de um anel, sem precisar furar o dedo para retirar o sangue.
A medida proíbe a comercialização, distribuição, fabricação, importação, manipulação, propaganda e o uso dos seguintes produtos: Anel para Acupressão Glucomax; Glicomax, Glucomax e Glucomax Pro.
De acordo com a Anvisa, nenhum dos produtos tem eficácia comprovada e nem registro sanitário na agência. Eles estão sendo anunciados e colocados à venda em diversos sites de compras online e nas redes sociais como Instagram, Facebook e Tik Tok. Além disso, os anúncios utilizam imagens de pessoas famosas para enganar os consumidores.
Produtos sem registro ou regularização não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia, representando sérios riscos à saúde e por isso não devem ser utilizados. Denúncias sobre produtos irregulares devem ser feitas à Anvisa, por meio da Ouvidoria ou pela Central de Atendimento (0800 642 9782).
