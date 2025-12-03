Cotidiano
Caminhonete tomba em estrada precária durante transporte de material para obra de escola indígena em Assis Brasil
Acidente no ramal do Icuriã, em Assis Brasil, não deixou feridos, mas expôs as dificuldades de acesso que atrasam obras em comunidades isoladas; secretário de Educação diz que “trabalhar no Acre significa lidar com isso o tempo todo”
Uma caminhonete que transportava materiais para a construção da escola indígena da aldeia Boca do Riozinho, em Assis Brasil, tombou nesta semana no ramal do Icuriã, estrada de terra estreita e instável que dá acesso à comunidade. A obra é executada pela Secretaria de Estado de Educação do Acre e ninguém se feriu no acidente.
Imagens do local mostram o veículo de lado e a carga espalhada — sacos de cimento e peças de instalação — no chão lamacento. O ponto do tombamento é conhecido por ser estreito, escorregadio e de difícil trafegabilidade, principalmente durante o inverno amazônico, quando chuvas intensas tornam os ramais ainda mais precários.
O ramal é de responsabilidade do município e recebe manutenção conforme a disponibilidade de maquinário. Em períodos chuvosos, acidentes, atoleiros e interrupções são comuns em áreas rurais e indígenas, afetando o transporte de insumos e o andamento de obras públicas.
Para o secretário de Educação, Aberson Carvalho, o episódio ilustra os obstáculos do dia a dia. “Essa dificuldade é real. A equipe faz o percurso porque a escola precisa ficar pronta, mas não é um deslocamento simples. Cada viagem depende do estado da estrada e do tempo. Trabalhar no Acre significa lidar com isso o tempo todo”, afirmou.
O acidente evidencia um cenário crônico no interior do estado: estradas precárias, longas distâncias e acesso irregular continuam a ditar o ritmo de obras e serviços públicos em comunidades isoladas, prolongando prazos e elevando os riscos logísticos.
Polícia Civil do Acre participa do Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública 2025
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) está representada pelo Diretor de Inteligência, o delegado de Polícia Civil Dr. Nilton César Boscaro
Entre os dias 1º e 3 de dezembro, a sede da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), em Brasília, recebe o Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública (Enchoi) 2025. O evento reúne dirigentes e especialistas de todo o país para discutir avanços, alinhar estratégias e fortalecer a atuação das agências de inteligência no âmbito da segurança pública brasileira.
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC) está representada pelo Diretor de Inteligência, o delegado de Polícia Civil Dr. Nilton César Boscaro, que participa ativamente das atividades e debates programados.
Na manhã desta quarta-feira, 3, Dr. Boscaro, ao lado da delegada de Polícia Civil e Diretora de Inteligência da Polícia Civil do Estado de Sergipe (PCSE), Dra. Mayra Evangelista, ministrou uma apresentação sobre o uso de Inteligência Artificial como ferramenta essencial para o trabalho de inteligência policial. O painel abordou aplicações práticas, desafios e perspectivas da incorporação de tecnologias avançadas no enfrentamento à criminalidade.
Durante o encontro, também foi apresentada a minuta da Doutrina Nacional de Inteligência de Polícia Civil (DNIPC), documento construído de forma colaborativa e que agora será submetido à apreciação do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil (CONCPC). A proposta visa estabelecer diretrizes unificadas para a atividade de inteligência no âmbito das Polícias Civis do país.
“A Doutrina Nacional de Inteligência de Polícia Civil é um marco histórico para as Polícias Civis e para toda a comunidade de inteligência. A DNIPC traz princípios, valores, fontes, tipos de assessoramento e produtos de Inteligência de Polícia Civil, além da estrutura mínima sugerida para as agências de inteligência e a previsão de redes e sistemas de inteligência no âmbito das Polícias Civis brasileiras”, destacou o delegado Dr. Nilton Boscaro.
O encontro segue até esta quarta-feira, reunindo autoridades e profissionais que atuam na linha de frente da inteligência de segurança pública, reforçando o compromisso conjunto de modernizar e aprimorar as capacidades investigativas e estratégicas em todo o país.
A edição 2025 do ENCHOI marca a retomada do fórum diretivo e estratégico da Inteligência de Segurança Pública no país, cuja última edição ocorreu em 2019. O encontro tem como tema central “Dos 25 anos de marco legal à governança efetiva do Sistema de Inteligência de Segurança Pública: estratégia, integração e inovação”.
A programação contempla painéis temáticos com especialistas, apresentações técnicas e de boas práticas, além de espaços destinados ao networking e ao fortalecimento da articulação institucional. No encerramento haverá consolidação de propostas e definição de encaminhamentos para o alinhamento técnico-operacional das ações de Inteligência de Segurança Pública no território nacional.
Três anos de estrada e solidariedade: Lokas Moto Clube – Divisão Acre celebra aniversário com homenagens e momentos especiais
O ronco dos motores do Lokas Moto Clube – Divisão Acre ecoou mais alto no último sábado (29), durante a comemoração de seus três anos de fundação, realizada no Chicos Rock Bar, em Rio Branco. O evento reuniu integrantes de diversos motoclubes, como Clã do Norte, Bodes do Asfalto, Insanos, Caffas, Christ Motors, Vira Mundo Rasga Chão, Ferrovia MC, Trilhos de Aço, Vulcan Riders e Jabutis do Asfalto, em uma celebração marcada por homenagens, emoção e o espírito de irmandade que define o grupo.
Mais do que um clube de motociclismo, o Lokas MC é uma organização de nível mundial, guiada pela paixão sobre duas rodas e pela missão de transformar vidas. Fundado com o propósito de “somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade”, o grupo se dedica integralmente à filantropia e ao auxílio de pessoas em vulnerabilidade, mantendo o compromisso de não receber doações em dinheiro — apenas alimentos, roupas, brinquedos, medicamentos e itens essenciais.
Uma irmandade acelerada pelo propósito
A divisão acreana é formada por 17 mulheres que compartilham mais do que o amor pelas motos: compartilham uma causa. Cada ação social é tratada com o mesmo zelo e planejamento que um rolê na estrada, e o resultado é uma corrente solidária que cresce a cada quilômetro. Sob a liderança da diretora regional Henna, da diretora da divisão Marina, da subdiretora Érica, da administrativa Auriene e da responsável social Dantas, o grupo mantém uma estrutura organizada, ética e coesa — reflexo do respeito e da seriedade que marcam a trajetória do Lokas MC.
Em falas simbólicas, Marina expressa a essência do grupo: “A estrada é só o caminho. O destino real é o coração das pessoas que ajudamos.” Henna, representante regional, reforça o significado de união: “Cada mulher aqui carrega sua própria história, mas juntas criamos um propósito maior — o de cuidar.” E Dantas, do Social, resume: “Nosso motor é o amor. Ele é o combustível que nunca falta.”
Solidariedade em movimento
Entre as ações realizadas, uma das mais marcantes ocorreu em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Casa Rosa Mulher, quando o grupo arrecadou mais de 350 peças de roupa, oito sacolões e insumos de uso pessoal e diário para uma família em situação de vulnerabilidade. Esse trabalho social — sempre feito com discrição, empatia e dedicação — reflete o verdadeiro poder das Lokas: o de usar a força coletiva para gerar impacto real.
Durante o evento, a secretária de Gabinete Kelen Bocalom foi citada e aplaudida pelas participantes, em reconhecimento à colaboração entre o poder público e as iniciativas civis em prol da solidariedade acreana.
Três anos de união e inspiração
Para as integrantes da divisão acreana, o Lokas MC vai além das motos e dos coletes: é uma família sobre rodas. Cada encontro, cada ação e cada gesto reforçam que, quando mulheres se unem por um propósito maior, a mudança acontece — nas ruas, nas casas e nos corações.
Três anos se passaram desde o primeiro rolê oficial, e o que começou como um grupo de apaixonadas por motociclismo tornou-se um movimento de empatia, força e transformação. Hoje, o Lokas Moto Clube Divisão Acre é símbolo de união feminina, responsabilidade social e coragem de acelerar em direção a um mundo melhor.
MPAC entra na Justiça para obrigar Estado a instalar Instituto Médico Legal em Tarauacá
Ação Civil Pública destaca que falta de IML obriga deslocamento de corpos para Cruzeiro do Sul e expõe vítimas de violência a exames inadequados em hospital; Justiça deu 10 dias para o Estado se manifestar
O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) ajuizou uma Ação Civil Pública requerendo a instalação de um Instituto Médico Legal (IML) no município de Tarauacá. A iniciativa, da Promotoria de Justiça Cível local, aponta que a ausência da estrutura pericial tem causado graves problemas aos serviços públicos e à população da região.
Atualmente, os exames de necrópsia de Tarauacá só podem ser realizados em Cruzeiro do Sul, o que força o transporte de corpos por longas distâncias, aumentando custos e prolongando o sofrimento das famílias antes do sepultamento. Além disso, exames de corpo de delito são feitos por médicos plantonistas do hospital local, desviando-os do atendimento regular e criando situações de risco, como a circulação de pessoas custodiadas dentro do ambiente hospitalar.
A ação destaca que vítimas de violência, sobretudo mulheres, crianças e adolescentes, são submetidas a exames periciais sem estrutura adequada e sem a especialização necessária. Segundo o MPAC, a implantação do IML é essencial para assegurar condições técnicas, garantir um atendimento humanizado e preservar direitos fundamentais.
O MPAC informou que já havia recomendado a implantação do instituto ao Estado em 2023, sem resultado. Agora, na ação, pede em tutela de urgência que o Estado apresente um plano de ação para instalação do IML e adote medidas provisórias para estruturar o atendimento pericial em Tarauacá.
O Poder Judiciário determinou que o Estado do Acre se manifeste sobre o pedido de urgência no prazo de dez dias.
