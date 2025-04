Caminhonete quase cai no Rio Juruá após ficar atolada em margem lamacenta

As Estações de Tratamento de Água I e II (ETA 1 e ETA 2), operadas pelo Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), estão funcionando com vazão abaixo da capacidade máxima. O problema foi registrado nesta segunda-feira (21).

De acordo com o gerente de manutenção do Saerb, Éder Franco, um dos principais motivos da redução foi o rompimento de um PEAD (Polietileno de Alta Densidade) durante a retirada de balseiros na ETA 1. A ETA 2 também enfrenta dificuldades devido ao alto nível de turbidez da água.

“Aqui na captação da ETA 1, a gente está com a vazão reduzida por causa de um ocorrido de ontem, na hora da limpeza da retirada dos balseiros, que acabou quebrando um PEAD. A gente teve dificuldade desde o início do feriado, quando começou a chegar muito balseiro, desceu muito balseiro, e as nossas equipes empenhadas em fazer a limpeza… A gente teve a vazão bem reduzida e, quando foi ontem, quebrou esse PEAD, e a gente está hoje com a vazão de 280 litros. E tem a questão da turbidez também, que impactou tanto na ETA 1 quanto na ETA 2, na captação da ETA 2. Na ETA 2 a gente trabalha com 1.100 litros por segundo e, hoje, lá a gente está com 990, 980 litros por segundo, devido à turbidez da ETA 2, e a ETA 1 é por consequência desse PEAD”, explicou Éder.

Sobre os prazos para normalização do serviço, Éder destacou que a situação depende do nível de turbidez da água, que é monitorado constantemente pela equipe técnica. “Assim, a questão da turbidez… Nosso pessoal que trabalha com tratamento de água está acompanhando de hora em hora para ver, e já consegue subir. Ontem, a gente conseguiu colocar com 1.010, 1.020 litros por segundo, porque eles acompanham isso o tempo todo para ver as condições da água. A turbidez diminuindo, eles já vão aumentando a vazão”, afirmou.

Em relação à ETA 1, os trabalhos de recuperação seguem durante esta segunda-feira (21), com previsão de aumento gradual da vazão. “E aqui na 1, a gente vai trabalhar agora de manhã até a hora do almoço. A gente está com 1 aí bombeando também 450 litros por segundo, 500 litros por segundo no mínimo”, completou.

Com a redução na captação, bairros como Centro, Sobral, Palheiral, Placas e regiões da parte alta da cidade podem sentir os efeitos da diminuição no fornecimento de água. “Aqui a captação da 1, que alimenta a ETA 1, é responsável por abastecer o Central, ali no Palheiral, a parte aqui da Sobral, o centro da cidade e a parte alta, a região do Placas, né? Toda essa região do Custódio é abastecida pela captação da 1.Só que a gente tem uma contribuição da ETA 2 para a ETA 1, né? A gente manda de lá para cá para fazer uma complementação de 300 litros por segundo. Então, a 2 contribui também com a ETA 1, e a ETA 2″, detalhou Éder.

Apesar do impacto, o Saerb afirma que o fornecimento está sendo revezado entre os bairros, de forma a minimizar os prejuízos à população.“A gente tem uma redução, e aí o nosso setor, a nossa gerência de distribuição, trabalha da seguinte maneira: ela vai dividir o prejuízo para todo mundo que está sendo afetado. Hoje teve bombeamento para uma região; vai alternar com aquela que não teve, até a gente conseguir normalizar aqui a captação”, finalizou o gerente.

Em nota , o Serviço de Água e Esgoto (Saerb) informou que a ETA II segue operando com uma vazão de 990 litros por segundo, mesmo após uma leve redução causada pelo aumento da turbidez da água.

Já a ETA I enfrenta instabilidade no sistema, operando com apenas uma bomba em funcionamento, com vazão de 285 litos por segundo. A segunda bomba passará por manutenção devido à quebra do tubo de PEAD (Polietileno de Alta Densidade).

A previsão é de que, até às 12h, a ETA I recupere uma vazão entre 480 e 500 litros por segundo, contribuindo para a normalização do abastecimento.

