Caminhonete explode após colidir com poste e motorista foge do local em Rio Branco

Com a presença de representantes das forças de Segurança, autoridades do Estado, o governo do Acre realizou a cerimônia de abertura do 1°curso de Ações Penitenciárias realizado no estado, na manhã desta segunda-feira, 10, na Sede da OAB.

O curso, oferecido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), é uma especialização que capacita o agente de segurança pública a aprimorar a sua técnica com instruções de intervenção prisional, escolta prisional, abordagens e todas as atividades que são necessárias para um policial atender melhor a sociedade.

O coordenador geral do curso e chefe do Departamento de Operações Penitenciárias (DEOP) do Iapen, Caio Borges, explica como acontecerá a formação: “Os participantes serão submetidos às instruções intensivas, abrangendo conteúdos técnicos, táticos, operacionais e de aprimoramento físico e psicológico. Trata-se de uma formação que exige empenho, disciplina e resiliência”.

O policial penal, Herivelton Martins, é um dos alunos do curso, e ressalta: “minha motivação para estar participando do curso é adquirir conhecimento. É uma oportunidade única que estamos vivendo no nosso estado e vamos aproveitar o máximo possível”.

O secretário em exercício da Sejusp, coronel Evandro Bezerra, reitera a importância da formação: “É mais uma ação do governo do Estado. Este curso faz parte de um processo de valorização profissional e o nosso comandante tem dado, essa condição de nós trabalharmos, planejarmos e executarmos”.

O presidente do Iapen, Marcos Frank Costa, reforça que a capacitação dos servidores é uma prioridade da gestão: “As maiores batalhas da história, foram vencidas por um pequeno grupo de homens aptos e extremamente motivados. A motivação por si só não basta, você tem que ter a capacidade técnica. Essa é uma prioridade da nossa gestão. Nós precisamos da capacidade técnica, mas para isso, tem que querer. E querer muito”.

Após a cerimônia de início do curso, foi realizada a palestra “Conduta que Eleva: o Combate à Tortura como Compromisso Ético de Liderança”, ministrada pela palestrante e comunicóloga Vanessa Vogliotti Igami, que ressaltou a importância do trabalho realizado pelos operadores de segurança pública.

