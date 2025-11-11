Caminhonete atola na rampa de balsa e mobiliza passageiros no Rio Juruá

Veículo ficou preso na lama durante travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, mas foi retirado com ajuda de populares

Um incidente inusitado interrompeu, por alguns minutos, a travessia da balsa no Rio Juruá, que liga os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, na manhã desta terça-feira (11). Uma caminhonete atolou próximo à rampa de acesso da embarcação, chamando a atenção de quem aguardava no local.

Segundo testemunhas, o veículo ficou preso na lama ao tentar subir na balsa. Imagens registradas por um cinegrafista amador mostram o momento em que uma das rodas dianteiras afunda no solo escorregadio, impedindo a passagem.

Diante da situação, passageiros e moradores que estavam na fila da travessia se organizaram para ajudar, empurrando a caminhonete até que ela fosse retirada do atoleiro. Após alguns minutos de esforço conjunto, o veículo foi liberado e seguiu viagem.

Apesar do transtorno momentâneo, ninguém ficou ferido e o serviço foi retomado normalmente. O episódio ainda rendeu comentários descontraídos entre os presentes, que atribuíram o problema às condições do terreno às margens do rio, afetadas pelo período chuvoso na região.

Relacionado

Comentários