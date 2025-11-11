Cotidiano
Caminhonete atola na rampa de balsa e mobiliza passageiros no Rio Juruá
Veículo ficou preso na lama durante travessia entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, mas foi retirado com ajuda de populares
Um incidente inusitado interrompeu, por alguns minutos, a travessia da balsa no Rio Juruá, que liga os municípios de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves, na manhã desta terça-feira (11). Uma caminhonete atolou próximo à rampa de acesso da embarcação, chamando a atenção de quem aguardava no local.
Segundo testemunhas, o veículo ficou preso na lama ao tentar subir na balsa. Imagens registradas por um cinegrafista amador mostram o momento em que uma das rodas dianteiras afunda no solo escorregadio, impedindo a passagem.
Diante da situação, passageiros e moradores que estavam na fila da travessia se organizaram para ajudar, empurrando a caminhonete até que ela fosse retirada do atoleiro. Após alguns minutos de esforço conjunto, o veículo foi liberado e seguiu viagem.
Apesar do transtorno momentâneo, ninguém ficou ferido e o serviço foi retomado normalmente. O episódio ainda rendeu comentários descontraídos entre os presentes, que atribuíram o problema às condições do terreno às margens do rio, afetadas pelo período chuvoso na região.
Prefeito de Brasiléia é homenageado por excelência em governança municipal em workshop em Rio Branco
Carlinhos do Pelado recebe certificação do Sistema CFA/CRA-AC por desempenho em planejamento, gestão fiscal e desenvolvimento institucional
Foi sediado em Rio Branco entre os dias 10 e 11 o Workshop em Gestão Pública – Índice de Governança Municipal (IGM/CFA), promovido pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e pelo Conselho Regional de Administração do Acre (CRA-AC). O encontro reuniu gestores públicos, especialistas e autoridades para debater ferramentas de governança e o uso estratégico do IGM/CFA, indicador nacional que transforma dados em diagnósticos para aprimorar a gestão pública com foco em eficiência e transparência.
Entre os destaques do evento, o prefeito de Brasiléia, Carlinhos do Pelado, foi agraciado com o Certificado de Excelência em Governança Municipal, concedido a cidades com desempenho relevante em áreas como planejamento estratégico, controle de gastos, infraestrutura e desenvolvimento.
Ao receber a homenagem, o gestor ressaltou a importância do reconhecimento diante dos desafios atuais da administração pública. “É uma alegria receber o reconhecimento de instituições tão sérias como o Sistema CFA/CRAs. Sabemos que o país e o estado atravessam dificuldades financeiras, mas o certificado nos motiva a continuar superando a crise, com responsabilidade e foco nas pessoas. Quando há planejamento e compromisso, o resultado é a eficiência da gestão municipal”, afirmou.
O diretor da Câmara de Gestão Pública do CFA, Emerson Clayton Arantes, enfatizou o papel do IGM/CFA como ferramenta de suporte à gestão. “O índice analisa dados de 2017 a 2025 e apresenta diagnósticos reais sobre desafios em áreas como saúde, educação, finanças, infraestrutura e segurança. A certificação mostra que Brasiléia tem avançado e que a gestão está alinhada aos princípios da boa governança”, destacou.
O workshop reforçou o papel da ciência de dados e dos indicadores estratégicos como pilares para o fortalecimento das políticas públicas e a evolução contínua da gestão municipal no Acre.
Partidas de volta das quartas da Série A serão disputadas no sábado
O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) confirmou para sábado, 15, os confrontos de volta da fase de quartas de final do Campeonato Estadual Da Série A.
Quinari e Pista se enfrentam, a partir das 19h15, no ginásio José Edson Honorato, em Senador Guiomard.
O confronto entre Lyon e Fluminense da Bahia será disputado, a partir das 20h30, na quadra da escola Diogo Feijó.
“Tínhamos programado esses jogos para o último sábado (8), mas por causa da morte do árbitro Juan Santos os jogos foram adiados”, explicou o presidente da Fafs, Rafael do Vale.
Quinari e Flu com vantagem
Quinari e Fluminense da Bahia venceram as partidas de ida e por isso terão a vantagem de jogar pelo empate na volta.
Estadual Sub-15 vai ter disputa das semifinais na Arena e no Tonicão
O Campeonato Estadual Sub-15 vai ter nesta terça, a partir das 15 horas, os confrontos pelas semifinais. Furacão do Norte e Galvez fazem a partida, na Arena da Floresta. O Santa Cruz enfrenta o Epitaciolândia, no Florestão.
Jogam pela vitória
Os times chegam para as semifinais sem vantagem e se os jogos terminarem empatados, os finalistas serão definidos nas cobranças de penalidades.
