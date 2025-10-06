Caminhoneiros viralizam vídeos gravados enquanto dirigem sobre buracos na BR até Cruzeiro do Sul

O inverno mal começou e os buracos na rodovia BR 364 já estão voltando ao protagonismo em vídeos publicados por caminhoneiros que transitam pelo trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As cenas são impactantes. A rodovia está completamente tomada por buracos, sem alternativas de desvios, obrigando os motoristas a um tráfego lento e sacolejante para evitar danos maiores aos veículos e acidente. Em agosto passado, o motorista de um micro-ônibus despencou de um barranco após tentar desviar de um buraco.

O problema é recorrente no inverno ou no verão. Um dos vídeos que viralizaram neste ano foi publicado no perfil do instagram de um motorista que transitava provavelmente entre Sena Madureira e Manuel Urbano, trecho da BR que mais parece um queijo suíço ou tabuleiro de pirulitos. Nele, é possível ver dois ônibus da Transacreana lotados de passageiros parados em um congestionamento causado por atoleiros.

Os representantes da empresa já têm avaliado que neste ano a BR tende a ser fechada e, caso isso não aconteça, a trafegabilidade será em condições extremamente precárias com o percurso de Rio Branco a Cruzeiro do Sul levando em torno de 24 horas.

Os deputados da Aleac já fizeram inúmeras gestões junto ao DNIT, mas as obras de recuperação ou de tapa buracos nunca correspondem às expectativas. O próprio presidente da regional do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, reconheceu que precisa ampliar o número de frentes de trabalho para tapar buracos, atualmente limitado a apenas duas.

Um vídeo mais recente mostra que os buracos já voltaram a ocupar todo o leito carroçável da rodovia. Sem fazer nenhum comentário, o vídeo mostra o motorista dirigindo ao som de uma conhecida música da dupla Zé de Camargo e Luciano, gravada em 1998, com severas críticas aos governantes.

Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo o fruto

Sem saber o que é plantar

Tá faltando consciência, tá sobrando paciência

Tá faltando alguém gritar

Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado

Nas mãos de quem só engana

Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura

O país que a gente ama

