Caminhoneiros viralizam vídeos gravados enquanto dirigem sobre buracos na BR até Cruzeiro do Sul
O inverno mal começou e os buracos na rodovia BR 364 já estão voltando ao protagonismo em vídeos publicados por caminhoneiros que transitam pelo trecho entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As cenas são impactantes. A rodovia está completamente tomada por buracos, sem alternativas de desvios, obrigando os motoristas a um tráfego lento e sacolejante para evitar danos maiores aos veículos e acidente. Em agosto passado, o motorista de um micro-ônibus despencou de um barranco após tentar desviar de um buraco.
O problema é recorrente no inverno ou no verão. Um dos vídeos que viralizaram neste ano foi publicado no perfil do instagram de um motorista que transitava provavelmente entre Sena Madureira e Manuel Urbano, trecho da BR que mais parece um queijo suíço ou tabuleiro de pirulitos. Nele, é possível ver dois ônibus da Transacreana lotados de passageiros parados em um congestionamento causado por atoleiros.
Os representantes da empresa já têm avaliado que neste ano a BR tende a ser fechada e, caso isso não aconteça, a trafegabilidade será em condições extremamente precárias com o percurso de Rio Branco a Cruzeiro do Sul levando em torno de 24 horas.
Os deputados da Aleac já fizeram inúmeras gestões junto ao DNIT, mas as obras de recuperação ou de tapa buracos nunca correspondem às expectativas. O próprio presidente da regional do DNIT no Acre, Ricardo Araújo, reconheceu que precisa ampliar o número de frentes de trabalho para tapar buracos, atualmente limitado a apenas duas.
Um vídeo mais recente mostra que os buracos já voltaram a ocupar todo o leito carroçável da rodovia. Sem fazer nenhum comentário, o vídeo mostra o motorista dirigindo ao som de uma conhecida música da dupla Zé de Camargo e Luciano, gravada em 1998, com severas críticas aos governantes.
Tem alguém levando lucro, tem alguém colhendo o fruto
Sem saber o que é plantar
Tá faltando consciência, tá sobrando paciência
Tá faltando alguém gritar
Feito um trem desgovernado, quem trabalha tá ferrado
Nas mãos de quem só engana
Feito um mal que não tem cura, estão levando à loucura
O país que a gente ama
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 013/2025 – COMPRAS.GOV 90013/2025
OBJETO: Registro de preços para a Contratação de Serviços Técnicos de Medicina Ocupacional e Segurança do Trabalho para atender as necessitadas da Secretaria Municipal de Administração de Brasiléia/AC.
Data da Abertura: 20 de outubro de 2025, às 09h30min (horário de Brasília).
O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta a partir do dia 03/10/2025 nos seguintes endereços eletrônicos: https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/ e https://www.gov.br/compras/pt-br Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.
Brasiléia/AC, 02 de Outubro de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA
COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CMPL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2025.
DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 03/10/2025 à 20/10/2025.
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.
DATA DA ABERTURA: 21 de outubro de 2025.
Horário: 09h00min (nove horas).
LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.
OBJETO: Contratação de serviço de transporte escolar terrestre (pessoa física e jurídica), com condutor e com monitor de alunos, destinado a atender os alunos matriculados na rede municipal de ensino, no município de Epitaciolândia/AC.
As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal das Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected]
A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.
Epitaciolândia/AC, 03 de outubro de 2025.
Agleison Rodrigues dos Santos
Pregoeiro Oficial
Decreto n° 072/2025
Adolescente de 15 anos é morto a tiros em frente à casa do pai em Brasiléia
Crime ocorreu no bairro Eldorado; polícia investiga execução ligada a grupos rivais na fronteira
Um adolescente identificado como Thauan Lucas Araújo, de 15 anos, foi morto a tiros na noite deste domingo (5) na Rua João Jovino, bairro Eldorado, parte alta da cidade de Brasiléia, nas proximidades da Escola Menino Jesus.
Segundo informações apuradas, Thauan estava na casa do pai quando um homem chegou ao local e o chamou pelo nome. Ao sair para atender, o suspeito sacou uma arma de fogo e efetuou cerca de quatro disparos. O jovem foi atingido por três tiros — um no peito e dois nas costas, enquanto tentava correr para se salvar.
Thauan ainda chegou a correr alguns metros, mas caiu logo à frente e morreu no local. O autor dos disparos fugiu em seguida, tomando rumo desconhecido.
A Polícia Militar do 5º Batalhão isolou a área até a chegada da Polícia Técnica da Polícia Civil, que realizou a perícia e removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), localizado no hospital de Brasiléia.
De acordo com as autoridades, o crime tem características de acerto entre grupos criminosos rivais que atuam na região de fronteira. Buscas pelo suspeito estão sendo realizadas nas redondezas do bairro.
