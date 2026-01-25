Brasil
Caminhoneiro tomba carreta ao tentar desviar de acidente com 2 mortos
Um motorista tombou o caminhão, carregado com adubo, ao tentar desviar de outro acidente, que deixou dois mortos e cinco feridos na BR-163, em Rondonópolis, a cerca de 212 km de Cuiabá (MT). Os acidentes aconteceram no final da manhã desse sábado (24/1).
Segundo a nota Rota do Oeste, concessionária que administra a pista, o acidente aconteceu logo após o primeiro. Para não atingir o primeiro acidente, o motorista tentou frear, mas o veículo acabou fazendo um “L” na pista.
Leia a matéria completa no portal RD News, parceiro do Metrópoles.
Comentários
Brasil
Gayer diz que após derrubada de veto da dosimetria, pauta será anistia
O deputado federal, Gustavo Gayer (PL-GO), afirmou neste domingo (24/1), que a prioridade da oposição no Congresso Nacional será derrubar o veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o Projeto de Lei da Dosimetria, que prevê penas mais brandas para os acusados de tentativa de golpe de Estado no caso do dia 8 de janeiro.
De acordo com Gayer, a articulação para a derrubada do veto acontecerá já nas primeiras semanas de trabalho legislativo, que retorna em fevereiro.
“A anistia ela continuará sendo uma pauta. Agora, primeiro ponto, derrubar o vento da dosimetria. Logo agora no início das sessões, nós estamos trabalhando, articulando para que nas primeiras duas semanas a gente já consiga derrubar o veto”, disse durante a caminhada promovida pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG).
Ele afirmou também que o movimento iniciado por Nikolas dá espaço não apenas para a anistia, mas para “todas as pautas que realmente importam pra população brasileira, que há muito tempo tem medo até de defender por ser perseguido”.
O deputado citou a liberdade de expressão, o fim da corrupção e o desejo por um sistema judiciário mais sério.
“Obviamente, as injustiças, os prisioneiros, [o ex-presidente Jair] Bolsonaro, continuam sendo a nossa prioridade”. afirmou.
Comentários
Brasil
Nikolas inicia o último dia da caminhada pela liberdade
O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) iniciou, neste domingo (25/1), o último dia da mobilização intitulada “caminhada da liberdade”, que saiu do interior de Minas Gerais, na segunda-feira (19/1), em direção a Brasília (DF).
O ponto de partida foi o Park Way, a cerca de 20 km do destino final. No local, os apoiadores usavam trajes verde e amarelo e bandeiras do Brasil amarradas ao corpo.
Ambulantes também vendiam camisetas com mensagens de “Fora Lula”, “Acorda Brasil” e homenagens ao ex-mandatário e ao senador e pré candidato à Presidência Flávio Bolsonaro. Bandeiras brasileiras com união de Estados Unidos e Israel também eram comercializadas.
O grupo saiu por volta das 9h40 em direção à Praça do Cruzeiro, onde está prevista uma manifestação em prol do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos presos do 8 de Janeiro.
A mobilização contou, ao longo de seu percurso, com a presença de aliados políticos e apoiadores do ex-presidente.
Comentários
Brasil
Final de janeiro tem altas temperaturas e provável onda de calor
Os últimos dias de janeiro devem ser marcados por temperaturas elevadas em algumas cidades no centro-sul do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir deste sábado (24/1), o calor se intensificará no Mato Grosso do Sul e no na região Sul, com máximas previstas entre terça-feira (27/1) e quarta-feira (28/1).
Após a passagem de uma frente fria no início desta semana, um sistema de alta pressão atmosférica passou a atuar sobre a região Sul e parte do estado do Mato Grosso do Sul, esse fenômeno dificulta a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas mais significativas.
Devido a atuação deste sistema, não há previsão de chuva na região nos próximos dias. Com isso, a tendência é de intensificação do calor em grande parte do sul do Brasil, pelo menos até a próxima quarta-feira (28/1).
Áreas afetadas
- As áreas mais afetadas devem ser o oeste, centro e sul do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas permanecerão elevadas até, pelo menos, o dia 28 de janeiro, com valores que podem ultrapassar os 38°C na tarde da próxima quarta-feira (28/1).
- O Inmet traz que as temperaturas máximas médias de janeiro costumam variar entre 31°C e 33°C no oeste do Rio Grande do Sul e que, durante o período analisado, entre 24 a 28 de janeiro, as temperaturas máximas deverão variar entre 35°C e 39°C., até 6°C acima da média histórica.
- Os valores mais extremos devem ser registrados nas cidades do oeste gaúcho, como Alegrete, São Borja e Uruguaiana.
- Em Santa Catarina, as temperaturas máximas também sobem.
Entre a segunda-feira (26) e a quarta-feira (28), os termômetros podem marcar entre 35°C e 36°C em áreas nas cidades como Chapecó, São Miguel do Oeste e Iporã do Oeste, em Santa Catarina.
No Paraná, o calor mais intenso deve se concentrar no oeste do estado. As máximas podem ficar até 5°C acima da média. As regiões mais afetadas incluem, principalmente, áreas próximas a Cascavel, Guarapuava e Pato Branco.
Em Mato Grosso do Sul, o aumento das temperaturas começou nessa sexta-feira (23/1), com persistência do calor por pelo menos quatro dias, até segunda-feira (26/1).
As temperaturas permanecerão elevadas por cerca de quatro dias nessas regiões. No entanto, o Inmet não descarta a possibilidade da formação de uma onda de calor, especialmente no Rio Grande do Sul.
Segundo critérios da Organização Meteorológica Mundial (OMM), uma onda de calor é caracterizada pela ocorrência de temperaturas máximas, pelo menos 5°C acima da média histórica, por cinco dias ou mais consecutivos.