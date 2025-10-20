Caminhoneiro preso com mais de 200 quilos de drogas tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Entorpecente avaliado em R$ 2 milhões seguia para São Paulo; motorista nega envolvimento

O caminhoneiro Manoel Silva teve sua prisão preventiva decretada durante audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (20), na Vara Estadual das Garantias, após decisão do juiz Fábio Farias, que acatou parecer do Ministério Público do Acre (MPAC) pela conversão do flagrante em preventiva.

Manoel havia sido preso na tarde de sábado (18), em uma ação conjunta da Polícia Militar e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (Denarc). Ele conduzia uma carreta abordada no Posto da Tucandeira, na BR-364, divisa entre o Acre e Rondônia.

Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 213 quilos de drogas escondidos na estrutura metálica do veículo. Segundo a Polícia Civil, o entorpecente seria enviado para o estado de São Paulo e está avaliado em aproximadamente R$ 2 milhões.

Em depoimento na sede da Denarc, Manoel alegou não saber da presença da droga no caminhão de sua propriedade. Apesar da versão apresentada, ele foi indiciado por tráfico de drogas.

O delegado Saulo Macedo, responsável pela investigação, afirmou que o inquérito seguirá em andamento para identificar possíveis cúmplices e a origem da carga ilícita.

A Denarc tem o prazo legal de 30 dias para concluir o inquérito policial e encaminhar o resultado ao Ministério Público.

