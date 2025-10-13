Caminhoneiro é preso com anfetaminas, cocaína e ‘rebite’ em Cruzeiro do Sul

Um caminhoneiro que seguia de Cruzeiro do Sul para Tarauacá, na noite da última sexta-feira, 10, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com três tipos de drogas quando transitava na BR-364. O motorista chegou a pedir ajuda dos policiais alegando problemas no carro onde os entorpecentes foram encontrados. Ele ficou nervoso na ação e chegou a passar mal.

A equipe da PRF estava no km 752.4 da BR 364, quando um caminhão com semirreboque, saindo de um posto de combustível, chamou a atenção. O motorista, identificado como Tiago, solicitou apoio da guarnição, dizendo que o volante estava muito pesado e precisava de óleo para colocar no hidráulico. O caminhão tinha alguns itens de segurança precários e quando o motorista abriu a porta, os policiais acharam uma trouxinha de cocaína e um canudo utilizado para cheirar o pó. O homem ficou tão nervoso que chegou a vomitar e transpirava de forma excessiva, sendo necessário a equipe acalmá-lo durante a ação.

Na cabine do caminhão, a PRF encontrou 62 unidades de anfetaminas, 9 papelotes de cocaína e nobésio, conhecido como rebite, substância sem regulamentação pela Anvisa, utilizada por caminhoneiros para dirigir por muitas horas de forma ininterrupta, sem dormir e descansar. O homem, o caminhão e as drogas foram entregues na delegacia de polícia de Cruzeiro do Sul.

