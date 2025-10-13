Geral
Caminhoneiro é preso com anfetaminas, cocaína e ‘rebite’ em Cruzeiro do Sul
Um caminhoneiro que seguia de Cruzeiro do Sul para Tarauacá, na noite da última sexta-feira, 10, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com três tipos de drogas quando transitava na BR-364. O motorista chegou a pedir ajuda dos policiais alegando problemas no carro onde os entorpecentes foram encontrados. Ele ficou nervoso na ação e chegou a passar mal.
A equipe da PRF estava no km 752.4 da BR 364, quando um caminhão com semirreboque, saindo de um posto de combustível, chamou a atenção. O motorista, identificado como Tiago, solicitou apoio da guarnição, dizendo que o volante estava muito pesado e precisava de óleo para colocar no hidráulico. O caminhão tinha alguns itens de segurança precários e quando o motorista abriu a porta, os policiais acharam uma trouxinha de cocaína e um canudo utilizado para cheirar o pó. O homem ficou tão nervoso que chegou a vomitar e transpirava de forma excessiva, sendo necessário a equipe acalmá-lo durante a ação.
Na cabine do caminhão, a PRF encontrou 62 unidades de anfetaminas, 9 papelotes de cocaína e nobésio, conhecido como rebite, substância sem regulamentação pela Anvisa, utilizada por caminhoneiros para dirigir por muitas horas de forma ininterrupta, sem dormir e descansar. O homem, o caminhão e as drogas foram entregues na delegacia de polícia de Cruzeiro do Sul.
Polícia Civil cumpre mandado de prisão contra homem acusado de furto qualificado em Rodrigues Alves
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Rodrigues Alves, deu cumprimento, nesta segunda-feira, 13, a um mandado de prisão contra um homem acusado de furto qualificado no município.
De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, o investigado estava residindo e trabalhando em Porto Velho (RO). Após contato com os familiares, a autoridade policial solicitou que o suspeito se apresentasse espontaneamente na delegacia.
Na manhã desta segunda-feira, o homem compareceu à unidade policial, momento em que foi dada voz de prisão em cumprimento à ordem judicial.
O acusado será encaminhado para audiência de custódia, onde a Justiça decidirá sobre a manutenção ou revogação de sua prisão.
Dois homens são presos pela PRF em fiscalizações na BR-364
Dois homens foram presos na última sexta-feira (10) na BR-364, em Rio Branco, durante fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As prisões ocorreram em momentos diferentes do dia e foram motivadas por mandados judiciais em aberto.
Por volta das 10h30, um caminhoneiro foi detido após os policiais verificarem, durante uma abordagem de rotina, que ele tinha um mandado de prisão por lesão corporal.
Horas depois, já no início da noite, outra equipe da PRF parou um caminhão e descobriu que um dos passageiros era procurado pela Justiça por não pagar pensão alimentícia.
Os dois homens foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficaram à disposição das autoridades competentes.
Vídeo registra assalto em Tarauacá, capturado por câmera de segurança
A recente onda de assaltos a estabelecimentos comerciais voltou a gerar preocupação entre os moradores e empresários de Tarauacá. Na noite deste sábado (11), por volta das 18h, mais um roubo foi registrado, desta vez no Mercantil Mota, localizado na Rua João Pessoa, no centro da cidade.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Aladimira Araújo de Oliveira, relatou que o crime ocorreu enquanto atendia um cliente aparentemente comum. O homem realizou uma pequena compra e, ao se dirigir ao caixa, sacou uma arma de fogo artesanal escondida sob a blusa e anunciou o assalto.
O assaltante levou aproximadamente R$ 100 em dinheiro do caixa e também os produtos da feira que havia separado, fugindo rapidamente em direção desconhecida. Apesar das buscas imediatas realizadas pela equipe da Polícia Militar, o suspeito não foi localizado.
A vítima informou que o mercantil conta com câmeras de segurança e que toda a ação foi gravada. No entanto, as imagens não foram suficientes para identificar o autor do crime, pois ele estava com o rosto parcialmente encoberto.
O caso foi encaminhado às autoridades responsáveis para investigação e foi tipificado como roubo qualificado com uso de arma de fogo, conforme estabelece o artigo 157 do Código Penal.
Nos últimos dias, Tarauacá tem sido palco de ocorrências semelhantes, o que tem elevado a sensação de insegurança entre os comerciantes e a população. As forças policiais afirmaram que continuam trabalhando para identificar e capturar o autor do delito. Além disso, reforçaram que a colaboração da comunidade, por meio de denúncias anônimas, é essencial para avançar nas investigações e esclarecer o caso.
