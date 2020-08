Na tarde deste domingo (02), a Polícia Federal prendeu em flagrante delito por tráfico de drogas interestadual um homem transportando aproximadamente 142kg de cocaína e 18kg de skank em caminhão do tipo bi-trem nas imediações do 100 km, da BR 364, em Acrelândia/AC.

Trata-se de flagrante decorrente de informação de fonte humana que não quis se identificar noticiando que um caminhão com as características acima estaria transportando drogas ilícitas.

Em abordagem o motorista apresentou nervosismo, de maneira que em entrevista confirmou aos policiais federais estar transportando drogas ilícitas.

O caminhão foi levado à Superintendência de Polícia Federal no Estado do Acre para realização de buscas minuciosas no veículo, tendo os cães detectores de drogas apontado dois compartimentos ocultos onde as drogas foram localizadas.

