Caminhoneiro é baleado na cabeça após cair em emboscada ao tentar localizar bicicleta roubada em Rio Branco
Smayle Abreu, de 39 anos, foi atingido por criminosos em uma motocicleta no bairro Santo Inês; vítima está em estado gravíssimo e Polícia Civil investiga o ataque.
O caminhoneiro Smayle Maciel de Abreu, de 39 anos, foi vítima de uma emboscada e acabou baleado na cabeça na tarde desta terça-feira (18), na Rua Buriti, no bairro Santo Inês, Segundo Distrito de Rio Branco. O disparo ocorreu enquanto ele tentava localizar uma bicicleta motorizada que havia sido roubada no dia anterior.
De acordo com a esposa da vítima, Smayle havia anunciado a venda da bicicleta nas redes sociais. Durante a negociação, marcada nas proximidades da Arena da Floresta, no bairro Areal, o suposto comprador — que aparentava ser menor de idade — pediu para testar o veículo e fugiu com ele, impedindo qualquer tentativa de acompanhamento.
Após o roubo, o caminhoneiro voltou às redes sociais, divulgou fotos da bicicleta e pediu ajuda para encontrá-la. Nesta terça-feira, recebeu a imagem do que seria o endereço do autor do crime e decidiu ir ao local em um veículo modelo Gol branco, com a intenção de acionar a Polícia Militar caso confirmasse a presença da moto.
Ao chegar à Rua Buriti, Smayle foi seguido por dois criminosos em uma motocicleta. O garupa se aproximou do carro em movimento e efetuou um disparo que atingiu a nuca da vítima. O projétil atravessou a cabeça e ficou alojado na região da bochecha.
Moradores ouviram o barulho do tiro e acionaram o Samu e a Polícia Militar. Smayle recebeu atendimento inicial de uma ambulância de suporte básico e, posteriormente, foi entubado por uma equipe de suporte avançado, sendo encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.
Guarnições do 2º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade ao trabalho para identificar e prender os envolvidos no ataque.
Corpo de homem é encontrado amarrado em grota após sessão de ‘disciplina’ aplicada por facção em Brasiléia
Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, estava desaparecido havia quase dois dias; investigação aponta que ele morreu após espancamento determinado por tribunal do crime.
O corpo de Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, foi encontrado na manhã chuvosa desta terça-feira (18) em uma grota no Bairro Nazaré, em Brasiléia. Ele estava desaparecido havia cerca de 48 horas, segundo familiares, que haviam divulgado mensagens em grupos de internet em busca de informações sobre seu paradeiro.
Paulo foi visto pela última vez na companhia de conhecidos em um bar na Avenida Manoel Marinho Montes, região alta do município. Populares acionaram as polícias Militar e Civil após localizar um corpo próximo a um açude. No local, os agentes confirmaram tratar-se de um homem com as mãos amarradas para trás e os tornozelos presos, além de apresentar o rosto muito machucado, porém sem perfurações por arma branca ou marcas de disparos.
As equipes iniciaram diligências imediatamente e identificaram três suspeitos, entre eles um adolescente, apontados como responsáveis pela morte. Segundo a investigação inicial, Paulo teria sido “condenado” pelo chamado tribunal do crime de uma facção, acusado de se apropriar de uma bicicleta depois de ter a sua roubada nas proximidades do bar.
A sessão de “disciplina” teria ocorrido no domingo (16) e, conforme apurado, seria inicialmente um espancamento. Entretanto, a vítima não resistiu às agressões. Após perceberem a morte, os envolvidos teriam colocado o corpo em uma geladeira antes de transportá-lo para uma área de mata, onde foi abandonado.
Os três detidos foram levados à delegacia e estão à disposição da Justiça. Outros suspeitos que teriam participado do espancamento seguem sendo procurados. O caso é investigado como homicídio.
O corpo de Paulo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) do Hospital Raimundo Chaar e deve ser transferido para o IML de Rio Branco para os exames periciais.
PF deflagra operação contra crimes financeiros no Alto Acre
A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira (18/11), a Operação Fumus Pecuniae, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa voltada à prática de crimes financeiros na região do Alto Acre.
As investigações tiveram início em agosto de 2022, a partir de denúncia que revelou indícios de que um empresário do ramo de importação e exportação, juntamente com pessoas a ele vinculadas, utilizava diversas empresas para ocultar ou dissimular a origem e movimentação de valores provenientes de atividades ilícitas.
Com base em medidas cautelares autorizadas pela Justiça Federal, foi possível descortinar uma complexa engenharia financeira envolvendo empresas que, supostamente, atuavam no setor alimentício. Segundo apurado, o grupo teria movimentado mais de R$ 220 milhões entre 2019 e 2023, sendo que apenas uma das empresas concentrou cerca de R$ 184 milhões no período. Há indícios de que parte dessas pessoas jurídicas existia apenas formalmente, funcionando como empresas de fachada.
As análises apontaram depósitos em espécie de valores elevados, mesclados com recursos de origem lícita, caracterizando a prática conhecida como “mescla”, típica de esquemas de lavagem de dinheiro. Também foram identificadas operações suspeitas de câmbio ilegal e movimentações incompatíveis com a atividade declarada.
Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços localizados nos municípios de Epitaciolândia, Brasiléia e Rio Branco, visando à coleta de provas que subsidiem a responsabilização dos envolvidos.
As apurações continuam para identificar outros integrantes do grupo e aprofundar a responsabilização penal.
Tempestades: Inmet mantém alertas ativos em vários estados. Veja onde
Alertas de tempestade do Inmet atingem diferentes regiões do país, com risco de chuva intensa, ventos fortes, granizo e alagamentos
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém para a noite desta segunda-feira (17/11) uma série de alertas de tempestades em diferentes regiões do país. Os avisos incluem áreas sob perigo potencial (alertas amarelo) e perigo (alertas laranja), indicando risco de chuva intensa, ventos fortes e transtornos, como alagamentos e queda de árvores.
Segundo o Instituto, boa parte das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste está coberta por avisos amarelos, enquanto áreas do Sudeste e Sul aparecem sob alerta laranja, com maior risco de danos.
Alertas amarelos
Os avisos amarelos incluem três tipos: chuvas intensas, tempestade e baixa umidade.
O alerta por chuvas intensas abrange áreas de Tocantins, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Bahia, além de uma faixa contínua na Amazônia – incluindo Vale do Acre, centro, norte e sudoeste do Amazonas, Vale do Juruá e leste de Rondônia. O alerta vale até as 10h desta terça-feira (18/11).
O Inmet prevê chuva entre 20 e 30 mm/h, com acumulados de até 50 mm/dia, além de ventos entre 40 e 60 km/h. O risco é considerado baixo, mas há possibilidade de queda de galhos, interrupção de energia, descargas elétricas e alagamentos pontuais.
Também até 10h desta terça, o Inmet mantém o aviso de perigo potencial de tempestade para áreas de Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia, Bahia e Distrito Federal. A previsão repete volumes de até 50 mm/dia, ventos de 40 a 60 km/h e chance de granizo.
O alerta amarelo por baixa umidade atinge, até a noite desta segunda, áreas do Nordeste, Norte, Centro-Oeste e Sudeste, incluindo Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Tocantins, Goiás e Minas Gerais. O aviso prevê umidade entre 20% e 30%, o que aumenta o risco de problemas respiratórios e incêndios florestais.
Alertas laranja
O alerta laranja de perigo para tempestade permanece até as 10h desta terça e cobre uma faixa extensa do país, passando por locais das regiões Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Norte e parte do Nordeste. O risco é elevado para alagamentos, danos estruturais, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia.
As chuvas podem variar entre 30 e 60 mm/h, com acumulados de 50 a 100 mm/dia. Os ventos chegam de 60 a 100 km/h e há possibilidade de granizo. A previsão inclui risco alto para estragos em plantações, rolamento de pedras e queda de estruturas frágeis.
O alerta cobre regiões como centro e norte de Goiás, Triângulo Mineiro, Zona da Mata, Grande BH, noroeste e norte do Espírito Santo, Vale do Rio Doce, Litoral Norte capixaba, interior da Bahia, além de áreas de Mato Grosso, Rondônia, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul.
Também inclui polos urbanos importantes, como Ribeirão Preto, Campinas, Presidente Prudente, Grande Florianópolis, Vale do Paraíba e sul fluminense.
As orientações incluem: evitar abrigo sob árvores, não estacionar veículos próximos a torres ou placas metálicas, desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia durante a tempestade.
