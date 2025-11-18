Caminhoneiro é baleado na cabeça após cair em emboscada ao tentar localizar bicicleta roubada em Rio Branco

Smayle Abreu, de 39 anos, foi atingido por criminosos em uma motocicleta no bairro Santo Inês; vítima está em estado gravíssimo e Polícia Civil investiga o ataque.

O caminhoneiro Smayle Maciel de Abreu, de 39 anos, foi vítima de uma emboscada e acabou baleado na cabeça na tarde desta terça-feira (18), na Rua Buriti, no bairro Santo Inês, Segundo Distrito de Rio Branco. O disparo ocorreu enquanto ele tentava localizar uma bicicleta motorizada que havia sido roubada no dia anterior.

De acordo com a esposa da vítima, Smayle havia anunciado a venda da bicicleta nas redes sociais. Durante a negociação, marcada nas proximidades da Arena da Floresta, no bairro Areal, o suposto comprador — que aparentava ser menor de idade — pediu para testar o veículo e fugiu com ele, impedindo qualquer tentativa de acompanhamento.

Após o roubo, o caminhoneiro voltou às redes sociais, divulgou fotos da bicicleta e pediu ajuda para encontrá-la. Nesta terça-feira, recebeu a imagem do que seria o endereço do autor do crime e decidiu ir ao local em um veículo modelo Gol branco, com a intenção de acionar a Polícia Militar caso confirmasse a presença da moto.

Ao chegar à Rua Buriti, Smayle foi seguido por dois criminosos em uma motocicleta. O garupa se aproximou do carro em movimento e efetuou um disparo que atingiu a nuca da vítima. O projétil atravessou a cabeça e ficou alojado na região da bochecha.

Moradores ouviram o barulho do tiro e acionaram o Samu e a Polícia Militar. Smayle recebeu atendimento inicial de uma ambulância de suporte básico e, posteriormente, foi entubado por uma equipe de suporte avançado, sendo encaminhado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Guarnições do 2º Batalhão realizaram buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso está sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e deve ser repassado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que dará continuidade ao trabalho para identificar e prender os envolvidos no ataque.

