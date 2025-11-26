Caminhoneiro baleado ao tentar recuperar bicicleta morre após uma semana internado em Rio Branco

O caminhoneiro Smayle Maciel de Abreu, de 39 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (26) no Pronto-Socorro de Rio Branco, após permanecer uma semana internado em estado grave. Ele havia sido baleado na cabeça no último dia 18, quando tentava recuperar uma bicicleta roubada.

O crime ocorreu na Rua Buriti, no bairro Santa Inês, no Segundo Distrito da capital. A confirmação do óbito foi feita ao g1 por Lorrana Mello, esposa da vítima.

Segundo relatou, Smayle passou por dois testes clínicos na terça-feira (25), mas não apresentou respostas neurológicas. Um novo exame foi realizado por volta do meio-dia desta quarta-feira, confirmando ausência total de atividade cerebral.

Abalada, Lorrana informou ainda que a família autorizou a doação dos órgãos do caminhoneiro.

“Cinco pessoas vão viver através dele”, disse, emocionada.

As circunstâncias do crime seguem sob investigação.

