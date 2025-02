Caminhão tomba na BR-317 e deixa vítima presa às ferragens em Xapuri

“Os homens são movidos e perturbados não pelas coisas, mas pelos julgamentos e opiniões que eles têm delas”

Nome forte!

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), anunciou o lançamento da pré-candidatura ao cargo de presidente da República. O comunicado foi feito na durante a eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados.

Sem pressão!

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se manifestou pessoalmente pela primeira vez, nesta quinta-feira (6), em entrevista à Agência Pública, “Lula nunca me pressionou por exploração de petróleo no Amazonas”

O homem é da ‘paz’

O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribuna Federal), rejeitou, nesta sexta-feira (7), dois recursos feitos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP) e pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), que pediam esclarecimentos sobre a decisão do plenário segundo a qual, o porte de até 40 gramas de maconha não é crime.

Gladson x Alan Rick

O jogo ainda nem começou, apenas treinos e amistosos, Gladson Cameli, atual governador do Acre (PP) e o Senador da República Alan Rick (União Brasil), estão apenas no aquecimento.

Cada um usa o que tem (…)

Nesse caso, o governador do Acre se chama Gladson Cameli, logo, detém em suas “mãos” centenas de cargos e decisões que pode tirar o sono de muita gente, inclusive de Alan.

O recado foi duro, claro e objetivo

Gladson não deixou nas entrelinhas como alguns fazem, pelo contrário, mostrou poder e o que é capaz de fazer para defender seus ideais.

Não é bobo

Na verdade Cameli sabe que o Alan tem sim apoio popular, então a retirada de alguns cargos, foi uma forma de freio, dentro da legalidade.

Não existe colher de chá

Na política não existe “colher de chá” o jogo é bruto, e quem não é do mesmo barco, pode ser jogado ao mar (…)

The best of the best

Considerado o melhor carnaval da região do Alto Acre e um dos melhores do estado, Brasiléia se prepara para receber foliões (…)

O primeiro grande evento

O Carnaval de Brasiléia, será o primeiro grande teste para o prefeito Carlinhos do Pelado e sua gestão (…)

Geram emprego e renda

Decisão acertada do prefeito de Brasileia Carlinhos do Pelado em prolongar o horário de funcionamento de bares e restaurantes, geram emprego e renda

Fez o certo

O deputado estadual Tadeu Hassem (republicanos) cobrou em seu discurso na Assembleia Legislativa do Estado do Acre (ALRAC), mais segurança na área de fronteira, fez seu papel que é cobrar e buscar melhorias para população

Sem dólares

A Bolívia decidiu recorrer à venda de ouro no exterior para obter divisas e manter as importações de combustível, que é distribuído a preço subsidiado no mercado interno, em meio a uma profunda crise econômica, informou o Ministério de Economia e Finanças nesta quinta-feira (6).

Está feio para Los Hermanos

Marcelo Montenegro, titular da pasta, advertiu que, durante 2024, o Banco Central da Bolívia comprou 14,5 toneladas de ouro do setor da mineração para revendê-las diante da escassez de dólares no país. Esta receita ajuda a manter os subsídios.

Leitura

Pesquisa da Câmara Brasileira do Livro, intitulada Panorama do Consumo de Livros, mostra que 16% da população brasileira acima de 18 anos afirmam ter comprado ao menos um livro nos últimos 12 meses.

Segunda categoria mais consumida

Comparado a outras atividades culturais, o livro foi a segunda categoria mais consumida, ficando apenas atrás do cinema. A maior parte dos consumidores comprou entre três e cinco livros nos últimos 12 meses.

Jesus Amado!

Oito caso de queda de avião de pequeno porte foi registrado no Brasil nos últimos quatro meses – sem considerar as quedas de helicópteros, que foram duas no último mês, uma em Caieiras (SP) e outra em Cruzília (MG).

Conheça a história de Elô Sales, acreana de deixou o Acre em busca de seus sonhos e não se arrepende

Por que decidiu sair do Acre?

— Na verdade eu sempre tive como objetivo morar fora, mas há outros fatores que me levaram a decidir com clareza que meu lugar não era mais aí. Questão de segurança e emprego com certeza foram decisivos na minha saída do Acre. Sou acreana, mas a verdade é que não me sentia em casa, não era feliz aí, essa é a realidade.

O que te levou escolher Santa Catarina?

— É engraçado como isso aconteceu, rsrsrssr, um belo dia uma moça me pediu amizade no Facebook, eu não a conhecia direito, mas de certa forma nos tornamos amigas, começamos a conversar sobre a realidade do Acre e foi quando ela me convidou para passar as férias em Florianópolis na casa dela, ela já morava aqui há cinco anos. Gostei muito da ideia, porém disse a ela que se eu fosse não seria de férias e sim de mudança, rsrsrs ela me deu a maior força, daí então nasceu a decisão de mudar para Santa Catarina. Ainda não existia esse frenesi todo que vemos hoje, onde “todos” querem mudar para Santa Catarina. Vim sem pretensões, mas com a certeza de que essa era a melhor decisão que eu poderia tomar na minha vida naquele momento, e foi mesmo!

Como foi a recepção?

— Fui muito bem acolhida, ao chegar veio aquela sensação de, estou em casa finalmente! Algo que eu nunca senti antes em nenhum outro lugar. Os catarinenses são pessoas reservadas, diferentes do acreano que é caloroso com quem vem de fora, mas até nisso eu fui abençoada, me receberam muito bem e a cada ano que passa tenho mais certeza de que estou no lugar certo.

Amo morar aqui e escolheria um milhão de vezes se fosse o caso.

Como foi o início?

— Quando você está no lugar certo tudo flui de forma tranquila, todo início tem suas dificuldades, mas logo consegui me organizar, arrumei emprego, claro! Sempre contando com apoio de amigos que já moravam aqui e que são minha base, meu ombro amigo. O início aqui só é ruim para quem não tem interesse em trabalhar, pois trabalho não falta.

Voltaria para o Acre?

— Não! Nem consigo imaginar como seria a minha vida aí. De verdade jamais vou esquecer minha terra, minha gente, mas morar no Acre novamente não faz parte dos meus planos. Sempre que possível vou visitar meus familiares e amigos e matar um pouco a saudade das nossas comidas, nossa farinha rsrsrs, nosso açaí, mas é só isso, um breve passeio porque meu lugar favorito é Florianópolis.

O que mais te encanta?

— Poder andar livre sem medo de assalto, cidade limpa, segurança funciona, saúde pública funciona, pessoas educadas e gentis, sempre dispostas a ajudar…

Salários decentes, transporte público seguro e funciona muito bem.

Você se sente em casa?

— Se me sinto em casa?! Como falei antes, ao chegar aqui a sensação foi de ter voltado para casa. Nunca me senti tão bem em um lugar como me sinto aqui

Vida social? Aqui eu me reencontrei, ou melhor, me conectei comigo, e percebo o quanto esse lugar me faz bem. Não trocaria por nada.

Segurança?

— É a capital mais segura do país, aqui a segurança funciona e podemos andar tranquilamente a qualquer hora sem medo se sermos abordados por assaltantes.

Lazer?

— Aqui o que não falta é opção de lazer, mas temos que fazer escolhas, ou temos dinheiro, ou vivemos de lazer, mas da sim para trabalhar e também ter bons momentos de lazer, há muitas praias, cachoeiras, trilhas e também a vida noturna, não deixa a desejar, sempre tem opção para todos os gostos é só escolher o que melhor te apetecer e se divertir.

Recado para quem pensa em deixar o Acre e seguir para Santa Catarina…

—De verdade, se planeje, faça pesquisas antes de se aventurar baseado apenas em informações de uma ou duas pessoas que vieram daí. Aqui se ganha razoavelmente bem, mas é no aluguel que tu emprega maior parte do que ganha. Então se deslumbre apenas com a ideai de ganhar bem, pense que isso tem um preço.

Agradecimentos e considerações finais…

—Sempre serei grata a minha amiga que me convidou há oito anos, a irmã dela que me ajudou muito na busca por emprego e lugar para morar.

As boas amizades que fiz aqui, enfim sou grata a ilha da magia que me acolheu muito bem.

Aos “manezinhos” nativos da ilha que receberam muito, muito bem.

Programação do Carnaval de Brasiléia:

Sexta-feira (28/02)

20 horas: abertura do carnaval – Escolha das Realezas

21h30: abertura oficial – Fala do Prefeito

22 horas às 3 horas: banda local, DJ, banda regional

Sábado (01/03)

20 horas: escolha do melhor bloquinho

22 horas às 3 horas: banda local, DJ, banda regional

Domingo (02/03)

16 horas: rolinha dos coronéis

22 horas às 3 horas: duas bandas locais e DJ

Segunda-feira (03/03)

16 horas: matinê dos Idosos

20 horas às 3 horas: duas bandas locais e DJ.

Terça-feira (04/03)

15 horas: matinê das crianças

20 horas às 3 horas: duas bandas locais e DJ

Lazer e gastronomia (todos os dias)

19 horas: barraca de bebidas

18 horas: parque de diversões

Bandas locais:

Banda Perfil

Destak vip

Toinho Sacanagem e Maria Clara

Roger Souza e banda

Bandas regionais:

Álamo Kário

Arregaçaê

Vinicius Rodrigues

