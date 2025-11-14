Acre
Caminhão tomba em trecho crítico da BR-364 entre Manoel Urbano e Feijó
Acidente na região do Igarapé Macapá expõe más condições da pista; é o segundo tombamento na mesma rodovia em menos de uma semana
Mais um acidente envolvendo um caminhão tombado foi registrado na BR-364 na manhã desta sexta-feira (14), desta vez na região do Igarapé Macapá, trecho que liga Manoel Urbano a Feijó. Imagens do local mostram a pista com diversos pontos danificados, situação que dificulta a circulação de veículos e pode ter contribuído para o sinistro. Felizmente, ninguém se feriu na ocorrência.
Este é o segundo caso do tipo em menos de uma semana na mesma rodovia. No último domingo (9), uma carreta da empresa Gazin havia tombado próximo ao Rio Purus, também na área de Manoel Urbano, quando seguia para Cruzeiro do Sul.
A BR-364, principal via de transporte do Acre, continua passando por serviços de manutenção e restauração executados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), mas os acidentes frequentes evidenciam a urgência de intervenções mais efetivas.
Energisa Acre entrega projetos de eficiência energética ao BOPE da Polícia Militar e a Polícia Federal
Nível do Rio Acre sobe para 4,65 metros em Rio Branco
O nível do Rio Acre registrou elevação nas primeiras horas desta sexta-feira, 14, atingindo 4,65 metros às 5h19, segundo o boletim oficial da Defesa Civil Municipal de Rio Branco. Mesmo com a subida, o patamar ainda está muito abaixo da cota de alerta, fixada em 13,50 metros, e da cota de transbordo, que ocorre a partir de 14 metros.
O monitoramento também apontou zero milímetro de chuva nas últimas 24 horas, o que contribui para a manutenção da estabilidade no volume do rio durante o período.
Tadeu Hassem é eleito conselheiro do CRC-AC para mandato 2026–2029
Deputado agradece apoio da classe e reforça compromisso com fortalecimento da contabilidade acreana
O deputado estadual Tadeu Hassem (Republicanos) foi eleito conselheiro do Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRC-AC) para o mandato que começa em 2026 e segue até 2029. A definição ocorreu nesta quarta-feira (6), com a vitória da Chapa 1, que obteve 374 votos.
Contador de formação, Hassem agradeceu o apoio da categoria e afirmou que assume a nova função com disposição para contribuir. Ele também parabenizou o presidente reeleito do CRC-AC, Edberto Gomes, destacando que pretende atuar em parceria com a gestão para fortalecer a classe contábil no estado.
Com a eleição, o parlamentar passa a integrar oficialmente o sistema de representação contábil do Acre, ampliando sua atuação em defesa da transparência pública, da gestão responsável e da valorização dos profissionais da área.
