Caminhão tomba em trecho crítico da BR-364 entre Manoel Urbano e Feijó

Projetos representam investimentos diretos em sustentabilidade e responsabilidade social

A Energisa Acre realizou nesta semana a entrega oficial dos projetos de eficiência energética ao Bope da Polícia Militar e a Polícia Federal. O investimento total foi de aproximadamente R$ 700 mil, viabilizado por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Participaram da cerimônia de entrega, o diretor-presidente e diretor-técnico da Energisa Acre, Ricardo Xavier e Antônio Matos, além do gerente jurídico, Hiago Moura e da analista Daya Campos. A equipe foi recebida na PM pelo comandante geral, coronel Marta Renata e o subcomandante do Bope, major Souza Júnior. Na Polícia Federal, o superintendente Carlos Rocha Sanches e o chefe do grupo técnico em edificações, Renan Trebien receberam a placa que marca a entrega do projeto de eficiência energética.

O Bope foi contemplado com a construção de uma usina solar fotovoltaica de 50,15 kWp, a substituição de 84 equipamentos de iluminação por modelos de LED e a troca de 15 aparelhos de ar-condicionado por equipamentos inverter com selo PROCEL A.

“Essa iniciativa demonstra que é possível unir tecnologia, sustentabilidade e segurança pública. Agradecemos à Energisa Acre pela parceria e pela sensibilidade em investir em um projeto que beneficia diretamente nossos policiais e toda a sociedade,” agradece a comandante, Marta Renata.

Na sede da Polícia Federal, foram substituídos 162 pontos de iluminação por modelos de LED energeticamente eficientes, além da instalação de um sistema fotovoltaico de 67,26 kWp.

“A iniciativa, realizada sem custos, contribui diretamente para a melhoria da nossa infraestrutura e sustentabilidade operacional. O projeto representa um avanço significativo na redução do consumo de energia elétrica e no alinhamento com práticas ambientais responsáveis. Essa parceria reforça o compromisso com a modernização e a eficiência dos nossos processos”, afirma o Superintendente Regional da Polícia Federal no Acre, Carlos Rocha Sanches.

O diretor-presidente da Energisa Acre, Ricardo Xavier, destacou a relevância das iniciativas.

“Essa iniciativa reafirma o compromisso da Energisa Acre em apoiar instituições fundamentais para a sociedade, especialmente na área da segurança pública. O investimento realizado é significado de inovação, sustentabilidade e economia, mas também em valorização e reconhecimento ao esforço diário dos policiais. Nosso objetivo é contribuir para que tenham melhores condições de trabalho e, assim, fortalecer ainda mais o serviço prestado à população,” afirmou Ricardo.