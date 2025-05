Caminhão tomba com passageiros em estrada rural de Cruzeiro do Sul

Faltando poucos dias para o fim do prazo, 75% dos contribuintes do Acre já enviaram a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) em 2025. Os dados são da Receita Federal, atualizados até às 11h50 (horário de Brasília) desta segunda-feira (26).

A expectativa é que 117.059 declarações sejam entregues no estado até o encerramento do prazo. Até o momento, 87.458 contribuintes já acertaram as contas com o Leão. Ainda faltam 29.601 declarações a serem entregues. Em 2024, o Acre fechou o período de entrega com 109.489 declarações.

A Receita Federal alerta que quem não entregar dentro do prazo estará sujeito à multa, que pode variar de R$ 165,74 até 20% do imposto devido. O órgão reforça que é importante não deixar para os últimos dias, quando o sistema costuma ficar mais sobrecarregado, o que pode gerar instabilidade e atrasos. O prazo final para a entrega da declaração do IRPF 2025 se encerra no próximo dia 31 de maio.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários