Caminhão “entala” ao tentar passar sob elevado e gera caos no trânsito

Neste sábado (28), o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, esteve na zona rural do município, visitando a comunidade da Associação Renascer, localizada no quilômetro 13 da BR-317. A visita teve como objetivo dialogar com os produtores e produtoras locais e reforçar os compromissos da gestão com o fortalecimento da agricultura familiar.

O prefeito esteve acompanhado do secretário municipal de Planejamento, Quedenei, do secretário de Agricultura e Infraestrutura Rural, Zé do Posto; e do técnico agrícola Geoavane, da equipe da Secretaria de Agricultura. Também participaram da agenda as vereadoras Veronice e Toinha Cavalcante, que apoiam as pautas em favor do homem e da mulher do campo.

Durante o encontro com a comunidade, foi anunciada a recuperação do ramal da localidade, por meio de uma parceria com o DERACRE, que também vai contemplar o km 13. Além disso, foram discutidos novos incentivos para a produção agrícola e avaliados os resultados de investimentos já realizados na região.

“Hoje viemos conversar, ouvir os moradores e reafirmar nosso compromisso com essa comunidade. Seguimos investindo em ramais e na agricultura, pois acreditamos que ela é uma base forte para geração de emprego, renda e desenvolvimento sustentável para Assis Brasil”, destacou o prefeito Jerry Correia.

O presidente da Associação Renascer, Riumar, agradeceu a presença da comitiva e ressaltou a postura participativa do gestor:

“O prefeito tem sido muito presente e comprometido conosco. Hoje veio mais uma vez, pessoalmente, ouvir e dialogar com nossa comunidade. Isso nos dá mais confiança e esperança”, afirmou.

A Prefeitura de Assis Brasil segue próxima da população rural, fortalecendo parcerias e garantindo ações que contribuem com o crescimento das comunidades e da economia local.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários