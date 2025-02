Caminhão derruba poste e arrasta fiação, causa acidente deixando três motociclistas feridos em Rio Branco

Motorista fugiu sem prestar socorro; motociclista de aplicativo fraturou o punho

Um acidente envolvendo um caminhão de transporte derrubou um poste de iluminação pública e arrastou a fiação elétrica, derrubando três motociclistas na tarde desta quarta-feira (19), na Avenida Getúlio Vargas, bairro Raimundo Melo, em Rio Branco. O motociclista de aplicativo João Lindemberg Castro do Nascimento, de 41 anos, e mais duas pessoas ficaram feridas.

Segundo testemunhas, o caminhão trafegava no sentido bairro–centro quando colidiu contra um poste sobre a ponte do igarapé São Francisco. Com o impacto, o poste caiu na via, e os cabos de eletricidade foram puxados, atingindo os motociclistas que passavam pelo local.

João Lindemberg, que transportava uma passageira, foi derrubado e sofreu uma fratura no punho esquerdo, além de escoriações pelo corpo. Os outros dois motociclistas tiveram ferimentos leves. Populares prestaram socorro e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado encaminhou Lindemberg ao Pronto-Socorro de Rio Branco, enquanto sua passageira foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada. O terceiro envolvido não precisou de atendimento médico.

O motorista do caminhão fugiu do local sem prestar assistência. O Policiamento de Trânsito isolou a área para a realização da perícia, e a motocicleta de Lindemberg foi removida da via.

