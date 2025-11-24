Cotidiano
Caminhão da Coca-Cola chega a Rio Branco no dia 6 de dezembro
O tradicional caminhão da Coca-Cola fará seu trajeto pelas ruas de Rio Branco no primeiro sábado de dezembro, 6, a partir das 17h30. A rota contará com acompanhamento ao vivo e poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
A carreata natalina passará por diversos pontos de referência da capital, incluindo CD Solar Coca-Cola, Rua Major Gesner, Super Kometa, Assaí Atacadista/Arasuper, Estrada Jarbas Passarinho, Sorveteria e Pizzaria Pinguim, Praça da Revolução, Centro, Atacale BR-364/381, Aramix Atacado e encerrando no Boneco de Neve, na região do Vila Acre.
O percurso divulgado pela organização mostra o início próximo à região do Portal da Amazônia, seguindo por vias dos bairros Bosque, Centro e retornando pela BR-364 até a região, onde está previsto o encerramento.
A ação integra a campanha de Natal da empresa e deve atrair grande público ao longo da rota. A orientação é que os moradores acompanhem as atualizações, já que novas caravanas podem ser incluídas.
Comentários
Cotidiano
Neto Pessoa comemora acesso para Série A do Brasileiro
A Chapecoense venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0 nesse domingo, 23, na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, e garantiu o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2026. A Chape retorna a 1ª Divisão depois de 4 anos com a 3ª colocação na Série B somando 62 pontos.
O atacante Neto Pessoa comemora o seu 3º acesso em nível nacional. O acreano subiu com Atlético da D para C, no Náutico conseguiu o acesso da C para B e, agora, a Série A.
“Muito feliz com essa conquista da Chapecoense. Cheguei e a equipe estava na parte debaixo da tabela, mas com muito trabalho de todos no clube o objetivo foi conquistado”, declarou Neto Pessoa.
5 gols na campanha
Neto Pessoa marcou cinco gols na campanha do acesso e pode contribuir de maneira decisiva com o retorno da Chape a elite do futebol brasileiro.
Contrato até 2027
Neto Pessoa tem contrato com a Chapecoense até abril de 2027 e o objetivo, agora, é disputar a Série A pela primeira vez na vitoriosa carreira.
Comentários
Cotidiano
Acre conquista o título da Copa Kanindé em Porto Velho
A Seleção Acreana venceu a seleção de Ji-Paraná por 41 a 36 nesse domingo, 23, em Porto Velho, Rondônia, e conquistou o título da Copa Kanindé de Basquete Feminino Sub-18.
Na decisão do torneio masculino, a Seleção Acreana perdeu para o Adventury, de Rondônia, por 59 a 47, e foi vice-campeã.
“Esse torneio foi muito importante para o basquete acreano. Precisamos de mais intercâmbio para poder seguir elevando o nível dos atletas e também a modalidade”, disse o técnico da Seleção, professor Manieldem Távora.
Comentários
Cotidiano
Feteac promove mais uma edição da Copa Acre no Sesc
A Federação de Taekwondo do Estado do Acre (Feteac) promove neste fim de semana, no ginásio do Sesc, a Copa Acre, última competição da temporada de 2025. Mais de 250 atletas estão confirmados nas disputas.
“Vamos fechar a temporada com a realização da Copa Acre e estamos com todos os detalhes definidos. Os principais atletas acreanos estão confirmados”, afirmou o presidente da Feteac, Tiago Marques.
Presidente da CBTKD
O presidente da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), Rivanaldo Freitas, estará em Rio Branco para prestigiar o fechamento da temporada.
“O presidente Rivanaldo é um dos nossos principais apoiadores e isso é muito importante para o Acre. O esporte vem evoluindo no Estado e ganhando cada vez mais praticantes”, declarou Tiago Marques.
Pesagem na sexta
A pesagem oficial dos atletas será realizada na sexta, 28, a partir das 18 horas, no Sesc. A Copa começa no sábado, 29, às 8 horas, nas categorias Mirim, Infantil e PCDs.
“Teremos seis categorias e por isso dividimos em dois dias de disputas. Vamos fechar a Copa no domingo (30) com o Cadete, Juvenil, Adulto e Masters”, explicou o presidente.
Você precisa fazer login para comentar.