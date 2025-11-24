Caminhão da Coca-Cola chega a Rio Branco no dia 6 de dezembro

O tradicional caminhão da Coca-Cola fará seu trajeto pelas ruas de Rio Branco no primeiro sábado de dezembro, 6, a partir das 17h30. A rota contará com acompanhamento ao vivo e poderá sofrer alterações sem aviso prévio.

A carreata natalina passará por diversos pontos de referência da capital, incluindo CD Solar Coca-Cola, Rua Major Gesner, Super Kometa, Assaí Atacadista/Arasuper, Estrada Jarbas Passarinho, Sorveteria e Pizzaria Pinguim, Praça da Revolução, Centro, Atacale BR-364/381, Aramix Atacado e encerrando no Boneco de Neve, na região do Vila Acre.

O percurso divulgado pela organização mostra o início próximo à região do Portal da Amazônia, seguindo por vias dos bairros Bosque, Centro e retornando pela BR-364 até a região, onde está previsto o encerramento.

A ação integra a campanha de Natal da empresa e deve atrair grande público ao longo da rota. A orientação é que os moradores acompanhem as atualizações, já que novas caravanas podem ser incluídas.

