Caminhão com bois tomba na BR-364 e deixa animais mortos e feridos espalhados pela pista
Acidente entre Custódio Freire e Universitário em Rio Branco causou lentidão durante toda a manhã; excesso de carga e má condição da pista são investigados como causas
Um caminhão carregado de bois tombou na manhã desta quinta-feira (23) na BR-364, no trecho que liga os bairros Custódio Freire e Universitário, em Rio Branco. O veículo, que vinha do município de Bujari com destino à capital, saiu da pista após o motorista perder o controle da direção.
Com o impacto, parte dos animais morreu instantaneamente, enquanto outros ficaram feridos e se espalharam pela rodovia, causando lentidão no trânsito durante toda a manhã. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) trabalharam no local para conter os animais e limpar a pista.
As causas do acidente ainda são investigadas, mas as primeiras informações apontam para possível excesso de carga e más condições da pista como fatores contribuintes. O trânsito foi parcialmente liberado por volta das 10h, mas a pista ainda apresenta resquícios de barro e óleo, exigindo atenção redobrada dos motoristas.
Secretaria de Educação de Brasiléia participa do II Seminário de Educação Infantil em Rio Branco
A secretária municipal de Educação de Brasiléia, Raiza Dias, participa, entre os dias 22 e 23 de outubro, do II Seminário de Educação Infantil, realizado em Rio Branco, ao lado da coordenadora de ensino infantil, Sandra Pacífico, e da coordenadora do programa Caminhos da Educação do Campo, Ceiça Lima.
Com o tema “Políticas Públicas para Educação Infantil: qualidade e equidade”, o evento reúne gestores, educadores e especialistas de todo o estado, com o objetivo de discutir e fortalecer as políticas públicas voltadas à primeira infância, priorizando a qualidade do ensino e a equidade no acesso.
O seminário tem se consolidado como um espaço de formação e reflexão, promovendo a troca de experiências entre os profissionais e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas voltadas às crianças da Educação Infantil.
Durante o encontro, palestras e painéis abordam os principais desafios e avanços da educação no Acre, ressaltando a importância do investimento contínuo na formação docente e da valorização das políticas educacionais que garantem o desenvolvimento integral das crianças.
