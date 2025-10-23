Caminhão com bois tomba na BR-364 e deixa animais mortos e feridos espalhados pela pista

Acidente entre Custódio Freire e Universitário em Rio Branco causou lentidão durante toda a manhã; excesso de carga e má condição da pista são investigados como causas

Um caminhão carregado de bois tombou na manhã desta quinta-feira (23) na BR-364, no trecho que liga os bairros Custódio Freire e Universitário, em Rio Branco. O veículo, que vinha do município de Bujari com destino à capital, saiu da pista após o motorista perder o controle da direção.

Com o impacto, parte dos animais morreu instantaneamente, enquanto outros ficaram feridos e se espalharam pela rodovia, causando lentidão no trânsito durante toda a manhã. Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre (Idaf) trabalharam no local para conter os animais e limpar a pista.

As causas do acidente ainda são investigadas, mas as primeiras informações apontam para possível excesso de carga e más condições da pista como fatores contribuintes. O trânsito foi parcialmente liberado por volta das 10h, mas a pista ainda apresenta resquícios de barro e óleo, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

