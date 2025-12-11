Geral
Caminhão com 15 pessoas tomba parcialmente em ponte deteriorada no interior do Acre
Veículo deslizou no Ramal do Espinhara, em Bujari, durante chuva forte; passageiros, incluindo crianças, saíram ilesos, mas acidente reacende cobranças por melhorias na estrada
Um caminhão que transportava cerca de 15 pessoas na carroceria tombou parcialmente ao tentar atravessar uma ponte deteriorada no Ramal do Espinhara, em Bujari, na manhã desta quinta-feira (11). O acidente ocorreu durante chuva intensa, que deixou o trecho ainda mais escorregadio, mas, felizmente, ninguém se feriu.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo pendurado à beira do igarapé, sustentado por apenas uma das rodas. Os passageiros – entre eles crianças – aparecem em desespero enquanto descem da carroceria com ajuda de moradores e outros condutores que passavam pelo local.
Moradores da região relatam que o Ramal do Espinhara está em condições críticas, com vários pontos praticamente intrafegáveis, especialmente durante o inverno amazônico. A falta de manutenção tem prejudicado principalmente agricultores que dependem da via para escoar a produção.
O susto reacendeu cobranças por investimentos em recuperação das estradas vicinais do município. Até o momento, não há informações sobre a retirada do caminhão ou sobre ações emergenciais prometidas pela prefeitura ou governo do estado.
Veja vídeo cedido:
Lei Maria da Penha pode ser aplicada em caso de agressão entre mulheres com vínculo familiar, decide Justiça
Câmara Criminal entendeu que a legislação pode ser empregada quando a vítima e a agressora possuam elo familiar e residam na mesma moradia
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu por unanimidade que a Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) pode ser aplicada em situações de violência envolvendo duas mulheres, desde que esteja configurado o contexto doméstico e familiar.
O entendimento do colegiado foi firmado após a 2ª Vara Criminal de Rio Branco instaurar um conflito de competência contra a 1ª Vara de Proteção à Mulher da capital, para se definir onde se deve tramitar o processo de uma idosa agredida pela companheira de seu neto. No caso, ela tentou intervir em uma discussão do casal e acabou atingida com um pente de ferro, além de ser insultada como “bruxa”.
O relator do caso, desembargador Francisco Djalma, considerou adequada a aplicação da Lei Maria da Penha, pois as envolvidas mantinham vínculo afetivo evidente, já que dividiam a mesma residência e o episódio ocorreu no ambiente doméstico. O magistrado também apontou que o caso deve tramitar na Vara de Proteção à Mulher.
“Entende-se que, muito embora a agressora também seja mulher, tal circunstância não impede a incidência da Lei Maria da Penha. […] É sabido que, no contexto de violência doméstica e familiar, presume-se a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher, sendo desnecessária a demonstração incontestável desses elementos para a incidência da Lei n.º 11.340/2006”, destacou o desembargador em seu voto.
O acórdão está disponível na edição n.º 7.918 do Diário da Justiça (pág. 19), de quinta-feira, 11 de dezembro. Conflitos de Jurisdição n.° 0101864-09.2025.8.01.0000
Justiça mantém condenação de casal por maus-tratos que levaram à morte de criança de 2 anos
Decisão judicial confirma pena imposta ao casal, responsabilizado pelos maus-tratos que resultaram no óbito da menina
A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) decidiu, por unanimidade, manter a condenação de um casal pelo crime de maus-tratos que levou à morte de uma criança de dois anos. A decisão foi proferida no julgamento da Apelação Criminal nº 0802079-53.2016.8.01.0001, sob relatoria do desembargador Francisco Djalma e revisão do desembargador Samoel Evangelista.
Os réus buscavam reverter a sentença de primeiro grau, que os condenou a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. A defesa alegou que o casal não tinha responsabilidade sobre as agressões e atribuiu os fatos ao irmão mais velho da vítima, de dez anos. Também solicitaram redução de pena, substituição por penas alternativas e concessão do sursis.
Ao analisar o processo, o colegiado ressaltou que o laudo pericial comprovou a materialidade do crime, registrando politraumatismo, esganadura e múltiplas lesões em diversos estágios de cicatrização, evidenciando episódios reiterados de violência. Para os desembargadores, as provas demonstram que o casal, responsável pela guarda da criança, contribuiu por ação ou omissão para a situação que levou à morte da vítima.
O relator destacou ainda que a mudança na versão apresentada posteriormente pelo irmão da criança não foi suficiente para afastar os elementos técnicos reunidos nos autos. Testemunhos e laudos revelaram um ambiente familiar de rigidez extrema, castigos físicos e negligência.
A Câmara Criminal manteve a pena aplicada, entendendo que o aumento de um terço previsto no §3º do Art. 136 do Código Penal foi corretamente utilizado. Também foi considerada inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, devido à gravidade dos fatos e à pena superior a quatro anos. O pedido de suspensão da pena igualmente não pôde ser atendido, pois envolve violência contra pessoa vulnerável.
Como não havia reparação civil fixada na sentença, o pedido para afastá-la foi considerado prejudicado. Com isso, os desembargadores negaram provimento ao recurso e mantiveram integralmente a condenação.
Entenda o caso
A criança morreu em novembro de 2015 após sofrer constantes maus-tratos enquanto estava sob os cuidados dos tios. As investigações apontaram que a vítima era submetida regularmente a esganaduras, tapas, socos e outras agressões, tanto pelos acusados quanto por outras crianças da residência, sem que os responsáveis interviessem.
A perícia constatou politraumatismo causado por ação contundente e diversas lesões antigas, revelando histórico prolongado de abusos. No dia da morte, a menina chegou à UPA já sem vida. Testemunhos, depoimentos e laudos confirmaram o ambiente de violência e negligência, caracterizando exposição ao perigo e abuso de meios de correção, o que resultou no óbito da criança.
Defensoria Pública abre vaga para assessoria jurídica em Epitaciolândia
A Defensoria Pública do Estado do Acre tornou pública a abertura de uma vaga destinada a profissionais da área jurídica interessados em atuar no município de Epitaciolândia. A seleção é voltada a candidatos com formação em Direito e disponibilidade para trabalho presencial.
Os currículos devem ser enviados entre os dias 10 e 17 de dezembro para o endereço eletrônico: [email protected]. O processo seletivo será conduzido diretamente pela unidade local da instituição.
A remuneração prevista é de R$ 3.264 líquidos, acrescida de R$ 1.000 de auxílio-alimentação, totalizando R$ 4.264 mensais.
O profissional selecionado dará apoio às atividades jurídicas da Defensoria, incluindo atendimento ao público, análise de demandas, elaboração de documentos e suporte técnico aos defensores da comarca.
