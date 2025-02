Caminhão carregado de galões de água mineral tomba na BR-364 e deixa carga espalhada pela pista

A mulher de 40 anos foi presa nessa quinta-feira (20/2), depois que uma das vítimas denunciou o caso. Em depoimento, uma das irmãs disse que a investigada a obrigava a ter encontros com vários homens em troca de dinheiro.

De acordo com Juliana Tuma, a exploração sexual começou há pelo menos cinco anos, quando as vítimas ainda moravam com a madrasta e o pai no município de Borba, no interior do Amazonas. Ao ser levado para a delegacia, o pai negou envolvimento no crime.

Segundo a Polícia Civil, as vítimas relataram que os programas ocorriam na área portuária da Panair, no centro da capital amazonense. De acordo com os depoimentos, a madrasta cobrava R$ 50 pelos primeiros programas, mas o valor caiu para R$ 30 ao longo do tempo.