Caminhão carregado de eletrodomésticos tomba no Porto do Governo em Cruzeiro do Sul

Moradores relatam que acidentes são frequentes na área devido à precariedade da rampa

Um caminhão carregado com geladeiras, fogões e televisores tombou na tarde desta segunda-feira (8) no Porto do Governo, no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul. Equipes trabalham no local para resgatar os produtos e tentar reduzir os prejuízos.

As causas do acidente ainda não foram oficialmente informadas, mas moradores afirmam que a situação é recorrente. “Já são quatro vezes que acontece esse problema aqui. E nada de ajeitar a rampa”, relatou um popular que acompanhava o caso.

O trecho onde ocorreu o tombamento é considerado crítico, marcado por dificuldades de acesso e estrutura precária, o que gera riscos para veículos pesados. A repetição de episódios semelhantes pressiona por melhorias urgentes na infraestrutura do porto.

Apesar do susto e das perdas materiais, não houve registro de feridos. As autoridades devem apurar as circunstâncias do acidente e estudar medidas para evitar novas ocorrências. Enquanto isso, o trabalho de contenção e recuperação da carga continua no local.

