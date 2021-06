Caminhão cai em cima de casa ao tentar subir ladeira de Cruzeiro do Sul

Por Marcos Dione

Um caminhão que transportava uma máquina pesada não teve força para subir uma ladeira, desceu de ré e caiu sobre a varanda de uma casa. O fato aconteceu na tarde de terça-feira (15), em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

Apesar do susto e do estrago causado, ninguém se feriu. O dono do imóvel estava na varanda e saiu correndo quando percebeu que o caminhão iria invadir a casa. Foi necessário um guincho para retirar o veículo do local.