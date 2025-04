Caminhão boiadeiro tomba e deixa motorista ferido em Rio Branco

Uma criança de apenas 5 anos, que havia desaparecido neste fim de semana nas proximidades de sua residência, em uma área de mata no município de Feijó, interior do Acre, foi encontrada com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC). O resgate mobilizou equipes de busca e salvamento logo após o desaparecimento ser comunicado às autoridades.

De acordo com informações da corporação, as guarnições iniciaram as buscas imediatamente após o chamado de emergência. A operação contou com varreduras intensivas em uma região de difícil acesso e cercada por vegetação densa.

Após horas de busca, os bombeiros conseguiram localizar a criança, que estava assustada, mas sem ferimentos. Em seguida, ela foi entregue com segurança aos familiares, que acompanharam, aliviados, o desfecho da operação.

O CBMAC destacou o preparo técnico e a eficiência do trabalho em equipe dos militares envolvidos na missão. “Esse é o nosso compromisso: proteger vidas, não importa a hora, o lugar ou o desafio”, afirmou a corporação, em nota.

O caso reforça a importância da atuação rápida das forças de segurança em ocorrências envolvendo crianças desaparecidas, especialmente em áreas de mata fechada no interior do estado.

