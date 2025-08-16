Caminhão baú é consumido por incêndio de grandes proporções na BR-364, em Rondônia

Fogo destruiu completamente o veículo parado às margens da rodovia perto de Jaci Paraná; causas ainda são investigadas

Um intenso incêndio destruiu por completo um caminhão baú na tarde desta sexta-feira (15) em um trecho da BR-364 próximo ao distrito de Jaci Paraná, na região metropolitana de Porto Velho. O veículo estava estacionado às margens da rodovia quando as chamas começaram, consumindo rapidamente toda a estrutura.

Detalhes da ocorrência:

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h30 e conseguiu controlar as chamas após intenso trabalho

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para garantir a segurança, mas não foi necessário interditar a pista

O veículo ficou totalmente destruído, com perda integral da cabine e carroceria

Investigação em andamento:

As causas do incêndio ainda não foram determinadas. Equipes especializadas farão perícia no local para:

Verificar possíveis problemas mecânicos ou elétricos Analisar se houve manuseio incorreto de combustível Investigar outras hipóteses, incluindo causas criminosas

Apesar da gravidade do incidente, o fluxo de veículos na BR-364 – importante corredor logístico da região Norte – não foi interrompido. A PRF orientou os motoristas a reduzirem a velocidade ao passar pelo local.

Este é o segundo caso de incêndio em caminhão registrado neste mês no trecho da BR-364 em Rondônia. Em 3 de agosto, outro veículo de carga foi destruído por chamas na região de Candeias do Jamari.

