Caminhão baú é consumido por incêndio de grandes proporções na BR-364, em Rondônia
Fogo destruiu completamente o veículo parado às margens da rodovia perto de Jaci Paraná; causas ainda são investigadas
Um intenso incêndio destruiu por completo um caminhão baú na tarde desta sexta-feira (15) em um trecho da BR-364 próximo ao distrito de Jaci Paraná, na região metropolitana de Porto Velho. O veículo estava estacionado às margens da rodovia quando as chamas começaram, consumindo rapidamente toda a estrutura.
Detalhes da ocorrência:
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 17h30 e conseguiu controlar as chamas após intenso trabalho
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) isolou a área para garantir a segurança, mas não foi necessário interditar a pista
O veículo ficou totalmente destruído, com perda integral da cabine e carroceria
Investigação em andamento:
As causas do incêndio ainda não foram determinadas. Equipes especializadas farão perícia no local para:
Verificar possíveis problemas mecânicos ou elétricos
Analisar se houve manuseio incorreto de combustível
Investigar outras hipóteses, incluindo causas criminosas
Apesar da gravidade do incidente, o fluxo de veículos na BR-364 – importante corredor logístico da região Norte – não foi interrompido. A PRF orientou os motoristas a reduzirem a velocidade ao passar pelo local.
Este é o segundo caso de incêndio em caminhão registrado neste mês no trecho da BR-364 em Rondônia. Em 3 de agosto, outro veículo de carga foi destruído por chamas na região de Candeias do Jamari.
Governo do Acre tenta afastar conselheira do TCE de análise da relatoria das contas estaduais
Executivo alega falta de imparcialidade de Naluh Gouveia e pede seu afastamento de processos estaduais; decisão sobre o caso será tomada em plenário
O governo do Acre entrou com dois pedidos no Tribunal de Contas do Estado (TCE) para afastar a conselheira Naluh Gouveia da análise de processos ligados ao Executivo, incluindo a prestação de contas do governador Gladson Cameli (PP).
O governo justifica o pedido afirmando que a conselheira não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre por meio de decisão liminar, depois derrubada pela Justiça. Segundo a gestão estadual, há risco de reprovação antecipada das contas, sem análise técnica aprofundada.
O que está em jogo:
- Naluh Gouveia foi designada como relatora das contas do governo em 2024 por rodízio entre conselheiros
- O Palácio Rio Branco alega que ela não seria imparcial, citando como exemplo a tentativa de suspender o rodeio da Expoacre via liminar (posteriormente derrubada)
- Há temor no governo de que as contas sejam reprovadas sem análise técnica aprofundada
Argumentos do governo:
A gestão estadual afirma que a conselheira teria “pré-julgamento” contra o Executivo
Cita como justificativa a decisão sobre o rodeio, que consideram um indício de parcialidade
Próximos passos:
- O caso está sob análise da presidência do TCE e deve ser levado ao plenário
- Enquanto não há decisão, o impasse permanece e pode acabar judicializado
- Se o pedido for negado, Naluh Gouveia seguirá como relatora das contas
A relação entre o governo Cameli e o TCE tem sido tensa em diversos fronts. O possível afastamento da conselheira pode acirrar os ânimos no controle externo das contas públicas no estado. A assessoria do TCE informou que aguarda a análise do plenário antes de se manifestar oficialmente sobre o caso.
Câmara aprova estágio de enfermagem em bombeiros militares em todo o país
Projeto de Lei 3420/23 avança e permite que estudantes atuem em quartéis; texto segue para CCJ
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 3420/23, que permite a estudantes de cursos de enfermagem, tanto de nível técnico quanto de graduação, realizarem estágio no Corpo de Bombeiros Militar dos estados e do Distrito Federal.
De acordo com a proposta, os alunos poderão atuar em quartéis e outras unidades onde haja prestação de serviços de saúde, sempre sob a supervisão de um profissional responsável. A atividade contará para a formação acadêmica dos estudantes.
PL 3420/23, que abre portas para:
- Estudantes de enfermagem (técnico e graduação) estagiarem nos Corpos de Bombeiros Militares em todos os estados e DF
- Atuação em unidades com serviços de saúde sob supervisão profissional
- Validação das horas como créditos acadêmicos
Ampliação nacional
O texto original previa apenas o DF, mas um substitutivo da Comissão de Segurança Pública estendeu o benefício para todo o território nacional. A justificativa é:
- Oferecer experiência prática em atendimentos reais
- Melhorar a formação técnica dos futuros enfermeiros
- Ampliar oportunidades de estágio na área da saúde
O projeto segue agora para análise conclusiva da CCJ (Constituição e Justiça). Se aprovado:
- Vai ao Plenário da Câmara
- Depois para votação no Senado
- Só então segue para sanção presidencial
Impacto esperado: A medida deve fortalecer a formação de profissionais de enfermagem e melhorar a capacidade de atendimento pré-hospitalar nos estados, unindo teoria acadêmica e prática militar.
📌 Destaque: O estágio não será obrigatório, mas uma opção formativa que pode enriquecer currículos e preparar alunos para emergências reais.
Ex-prefeita de Tarauacá vai a julgamento por suposto superfaturamento em compra de terreno para cemitério
MPAC aponta pagamento 126% acima do valor de mercado em transação de R$ 400 mil; audiência está marcada para terça-feira (19)
A juíza Stephanie Winck Ribeiro de Moura, da Vara Cível de Tarauacá, marcou para terça-feira (19) a audiência de instrução e julgamento da ação de improbidade administrativa contra a ex-prefeita Maria Lucineia Nery de Lima Menezes. A magistrada rejeitou todas as preliminares da defesa, incluindo pedido de julgamento antecipado do mérito.
Irregularidades na compra do terreno
O caso (Processo nº 0800025-94.2024.8.01.0014) investiga a aquisição de 20 hectares para construção de cemitério municipal em 2022, com denúncias graves:
Superfaturamento de 126%: Prefeitura pagou R$ 400 mil por área avaliada em R$ 8.845/hectare(laudo técnico)
Transação suspeita: Antigo proprietário vendeu o mesmo terreno meses antes por R$ 260 mil para pessoa ligada à administração municipal
Inadequação do local: Laudo do IMAC atestou que a área é alagadiça, resultando em embargo da obra e multa de R$ 100 mil ao município
MPAC acusa dolo da ex-gestora
O Ministério Público sustenta que a ex-prefeita agiu com intenção de causar dano ao erário, caracterizando violação à Lei de Improbidade Administrativa (art. 10, V, Lei 8.429/92). A defesa tentou, sem sucesso, alegar inépcia da petição inicial.
Próximos passos:
A audiência desta terça-feira deverá ouvir testemunhas e analisar provas documentais. Se condenada, a ex-gestora pode sofrer penalidades como:
Multa civil
Suspensão de direitos políticos
Proibição de contratar com o poder público
O caso expõe os desafios da fiscalização de gastos públicos em municípios acreanos e reacende o debate sobre mecanismos de controle em licitações.
