Brasil
Camex mantém tarifa de 10,8% sobre borracha natural de fora do Mercosul
Produtores e beneficiadores de borracha pediram ao governo federal a manutenção da tarifa
O Gecex-Camex (Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior) aprovou a manutenção da tarifa de 10,8% aplicada sobre a borracha natural importada de fora do Mercosul, conforme ata da reunião do colegiado realizada na quarta-feira (27).
Pela decisão, a alíquota de importação sobre a borracha natural ou granuladas e prensadas permanece elevada de 3,6% para 10,8% por 24 meses.
O pedido pela manutenção da tarifa em patamar elevado foi apresentado ao colegiado pela CNA (Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil).
Produtores e beneficiadores de borracha pediram ao governo federal a manutenção da tarifa de 10,8% no início deste mês em reunião da Abrabor (Associação Brasileira de Produtores e Beneficiadores de Borracha) e da Cooperativa dos Heveicultores de Guaraçaí com o ministro da Agricultura, Carlos Favaro.
Essa alíquota é revisada a cada dois anos. Em 2023, ela foi elevada de 3,6% para 10,8% como socorro à indústria nacional, que enfrentava preços baixos da commodity e entrada do produto importado de países do Sudeste Asiático.
Em julho deste ano, a Anip (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos), que representa as indústrias de pneus instaladas no Brasil, pediu à Camex a redução do imposto de importação da borracha natural.
A borracha natural é utilizada nos segmentos de pneus, luvas, mangueiras, calçados, brinquedos, peças automotivas, acessórios e próteses.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Europeus iniciam processo de imposição de sanções da ONU ao Irã
França, Reino Unido e Alemanhaa acionaram o mecanismo conhecido como “snapback”, a qual deverá ser votada em até 30 dias pelo Conselho de Segurança
França, Alemanha e Reino Unido iniciaram o processo para reimpor sanções da ONU ao Irã por seu programa nuclear.
O acionamento das chamadas sanções de “snapback”, uma medida que os Estados Unidos receberam com satisfação na quinta-feira (28), ocorre em um momento em que os esforços diplomáticos para conter o crescimento do programa nuclear iraniano têm fracassado. Teerã condenou a medida e alertou que podem haver consequências pela reimplementação das sanções.
Os países do “E3” notificaram o Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira que estavam acionando o mecanismo de snapback, que reimporia todas as sanções da ONU que haviam sido suspensas anteriormente no acordo nuclear de 2015 com o Irã. O mecanismo foi incluído como parte desse acordo, formalmente conhecido pela sigla JCPoA (Plano de Ação Conjunto e Abrangente).
O Irã tem violado cada vez mais o acordo nuclear desde que o presidente Donald Trump retirou os EUA do acordo em 2018.
Hoje, a não conformidade do Irã com o JCPoA é clara e deliberada, e locais de grande preocupação quanto à proliferação no Irã estão fora do monitoramento da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica)”, disseram os ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido em um comunicado conjunto na quinta-feira. “O Irã não tem justificativa civil para seu estoque de urânio altamente enriquecido.”
“Portanto, seu programa nuclear continua sendo uma ameaça clara à paz e à segurança internacionais,” acrescentou o comunicado.
O Ministério das Relações Exteriores do Irã condenou a medida na quinta-feira, chamando-a de “escalada provocativa e desnecessária” que será respondida com “respostas apropriadas.” O ministério afirmou em um comunicado que a decisão do E3 “prejudicará severamente o processo em andamento das interações e cooperação do Irã” com a AIEA.
O Irã passou décadas desenvolvendo seu programa nuclear, que afirma ser exclusivamente para fins pacíficos de energia. O país disse que planeja construir mais usinas nucleares para atender às necessidades energéticas internas e liberar mais petróleo para exportação.
Usinas nucleares requerem urânio — e, segundo a agência nuclear da ONU, nenhum outro país possui o tipo de urânio que o Irã tem atualmente sem também manter um programa de armas nucleares.
Pelo acordo de 2015, o Irã concordou com restrições ao uso de centrífugas, reduziu drasticamente seu estoque de urânio e limitou os níveis de enriquecimento de urânio a no máximo 3,67%, abaixo dos quase 20% que vinha alcançando. Também aceitou permitir mais inspeções internacionais em suas instalações nucleares. Em troca, Teerã recebeu alívio de sanções no valor de bilhões de dólares.
No entanto, desde que a administração Trump retirou os Estados Unidos do acordo nuclear em 2018, o Irã aumentou significativamente seu programa de enriquecimento de urânio. Teerã começou com cerca de 150 kg de urânio enriquecido a 3,6% — nível suficiente para reatores nucleares e um programa nuclear pacífico — e hoje possui um estoque 50 vezes maior do que o de 2018.
O processo de snapback leva 30 dias, dando a Teerã uma janela de tempo para agir e tentar impedir a reimposição das sanções. A possibilidade de acionar as sanções de snapback expira em outubro de 2025, o que motivou o grupo E3 a tomar essa medida agora.
“Não foi uma decisão tomada de forma leviana”, disse um funcionário britânico na quinta-feira. Segundo o funcionário, o grupo E3 tomou a decisão devido à “grave não conformidade” do Irã com o acordo de 2015, aos seus estoques de urânio altamente enriquecido e ao que descreveram como uma falta de “resposta suficiente por parte do Irã” para alcançar um acordo diplomático.
“Não acreditamos que seja o fim da diplomacia, e continuamos comprometidos com uma solução negociada”, afirmou o funcionário.
Em uma carta enviada ao presidente do Conselho de Segurança da ONU na quinta-feira, os ministros das Relações Exteriores dos países do E3 escreveram que “continuarão se esforçando para resolver a questão da grave não conformidade do Irã e afirmam que, se essa questão for resolvida antes do fim do período de 30 dias… o E3 informará o Conselho de Segurança em conformidade.”
“Por isso, instamos o Irã a se engajar em uma diplomacia construtiva para resolver as preocupações relacionadas ao seu programa nuclear”, escreveram os ministros na carta, cuja cópia foi obtida pela CNN.
No comunicado conjunto dos países europeus, os ministros das Relações Exteriores enfatizaram que as medidas de sanções e outras restrições “não são novas.” Segundo o texto, essas medidas já haviam sido previamente acordadas pelo Conselho de Segurança da ONU e “foram suspensas à luz dos compromissos assumidos pelo Irã no âmbito do JCPoA.”
“No entanto, o Irã escolheu não cumprir esses compromissos”, acrescentou o comunicado conjunto.
O diretor-geral da AIEA afirmou na quinta-feira estar otimista quanto à retomada das inspeções, dizendo: “Acredito que haverá elementos positivos sobre a mesa que talvez possam ajudar a evitar a possibilidade dessas sanções amplas.”
“Agora há um período de um mês que, acredito, deveríamos aproveitar… A AIEA pode estabelecer um bom mecanismo para retornar aos locais e, especialmente, para verificar o que aconteceu com o material, com o urânio altamente enriquecido a 60%,” disse Rafael Grossi à jornalista Becky Anderson, da CNN.
Inspetores nucleares retornaram ao Irã nesta semana pela primeira vez desde o conflito entre Israel e Irã em junho, que resultou em bombardeios israelenses e americanos a instalações nucleares iranianas. No entanto, Grossi confirmou que ainda não há um acordo formal que permita aos inspetores realizar seu trabalho com acesso amplo.
“Eu conclamo os líderes iranianos a tomarem imediatamente as medidas necessárias para garantir que seu país jamais obtenha uma arma nuclear; a seguirem o caminho da paz; e, consequentemente, a promoverem a prosperidade para o povo iraniano,” disse o Secretário de Estado Marco Rubio.
O embaixador de Israel na ONU, Danny Danon, também comemorou o acionamento do snapback, chamando-o de um passo importante para deter o programa nuclear do Irã e aumentar a pressão sobre o regime iraniano.
A declaração ocorre após Israel ter lançado intensos ataques aéreos contra pelo menos um dos locais de enriquecimento do Irã em junho, além de realizar ataques mais direcionados em Teerã com o objetivo de eliminar a liderança militar do regime.
Fonte: CNN
Comentários
Brasil
Governo Federal x SP: Megaoperação contra PCC gera disputa por protagonismo
De acordo com apuração da analista Débora Bergamasco, no CNN 360º, aliados de Tarcísio de Freitas alegam que Ministério da Justiça tentou ofuscar esforços da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em operação
Uma megaoperação contra esquemas de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais do PCC (Primeiro Comando da Capital) gerou tensão entre os governos federal e de São Paulo nesta quinta-feira (28). A ação, que envolveu a Receita Federal e outros órgãos de segurança, revelou o uso de fintechs do mercado financeiro por organizações criminosas. A apuração é de Débora Bergamasco no CNN 360°.
A disputa por protagonismo teve início quando o Ministério da Justiça e a Polícia Federal marcaram uma entrevista coletiva no mesmo horário da coletiva agendada pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo) e pela Secretaria de Segurança Pública paulista. Auxiliares do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), interpretaram a coincidência de horários como uma tentativa de desviar a atenção do trabalho realizado pelo governo estadual.
Fontes ligadas ao governo paulista afirmam que a operação realizada em São Paulo seria mais abrangente e aprofundada, tendo como base o trabalho de inteligência do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) e da Secretaria de Segurança Pública. Segundo elas, estas investigações teriam inclusive subsidiado as apurações da Polícia Federal.
O Ministério da Justiça, por sua vez, afirmou que a coincidência de horários das coletivas foi casual, tendo enviado os convites logo às 7h da manhã. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, explicou que as operações precisavam ocorrer no mesmo dia de forma coordenada, pois diversos alvos eram comuns às investigações.
Para integrantes do governo paulista, o episódio reflete uma antecipação da disputa eleitoral de 2026, considerando que a segurança pública é apontada como um dos pontos sensíveis da atual gestão federal. A operação conjunta resultou em diversas apreensões e expôs esquemas sofisticados de crimes financeiros ligados à organização criminosa.
Comentários
Brasil
Após novo ataque russo, EUA aprovam venda de munições à Ucrânia
Ofensiva de Moscou na madrugada desta quinta-feira (28) deixou 18 mortos e dezenas de feridos em Kiev
O Departamento de Estado dos EUA aprovou, nesta quinta-feira (28) uma potencial venda de munições aéreas e equipamentos relacionados para a Ucrânia por um custo estimado de US$ 825 milhões, informou o Pentágono.
Os principais contratantes da venda são a Zone 5 Technologies e a CoAspire.
A medida acontece após as forças russas lançarem um ataque em larga escala com drones e mísseis contra Kiev, matando 18 pessoas, ferindo dezenas e destruindo prédios residenciais em sete distritos.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o ataque, que também matou quatro crianças, mostrou ao mundo a resposta da Rússia à diplomacia em meio aos esforços do presidente dos EUA, Donald Trump, para encerrar a guerra.
“A Rússia escolhe a balística em vez da mesa de negociações”, disse Zelensky em post na rede social X, pedindo novas sanções à Rússia.
O Kremlin também se pronunciou nesta quinta-feira (28), afirmando que segue interessado em prosseguir com as negociações de paz no leste europeu, apesar do grande e mortal ataque na Ucrânia.
Questionado sobre se havia contradição entre o desejo declarado de Moscou de progredir nas negociações de paz e a ofensiva, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou a repórteres que os dois lados continuavam a se atacar, mas que a Rússia ainda estava interessada em atingir seus objetivos por meio da diplomacia.
Entenda a guerra na Ucrânia
A Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022 e detém atualmente cerca de um quinto do território do país vizinho.
Ainda em 2022, o presidente russo, Vladimir Putin, decretou a anexação de quatro regiões ucranianas: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia.
Os russos avançam lentamente pelo leste e Moscou não dá sinais de abandonar seus principais objetivos de guerra. Enquanto isso, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, pressiona por um acordo de paz.
A Ucrânia tem realizado ataques cada vez mais ousados dentro da Rússia e diz que as operações visam destruir infraestrutura essencial do Exército russo.
O governo de Putin, por sua vez, intensificou os ataques aéreos, incluindo ofensivas com drones.
Os dois lados negam ter como alvo civis, mas milhares morreram no conflito, a grande maioria deles ucranianos.
Acredita-se também que milhares de soldados morreram na linha de frente, mas nenhum dos lados divulga números de baixas militares. Os Estados Unidos afirmam que 1,2 milhão de pessoas ficaram feridas ou mortas na guerra.
Fonte: CNN
Você precisa fazer login para comentar.