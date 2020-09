O governador Gladson Cameli, acompanhado do vice-governador Major Rocha, reiterou nesta segunda-feira, 21, o apoio institucional do Governo do Estado do Acre ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) na realização das Eleições 2020. O compromisso firmado durante reunião com a desembargadora-presidente da instituição, Denise Bonfim, contou ainda com a presença do vice-presidente e corregedor do órgão eleitoral, desembargador Luís Camolez, do juiz-auxiliar da presidência, Lois Arruda, e do diretor-geral do Tribunal, Jonathas Santos.

Cameli colocou à disposição veículos e aeronaves do Estado para o transporte de urnas e servidores da Justiça Eleitoral, bem como a presença da Polícia Militar para garantir a segurança do processo, apoio no cumprimento das regras sanitárias por conta da pandemia do novo coronavírus e compromisso no enfrentamento às fakes news eleitorais.

Mais uma vez, o governador demonstra seu apreço pelo Estado Democrático de Direito e reforça o compromisso no apoio e harmonia entre os poderes. Em agosto, Cameli determinou, por meio de decreto publicado no Diário Oficial, medidas para evitar o uso da máquina pública de forma indevida nas Eleições 2020, como exigir, com antecedência, o afastamento de servidores que serão candidatos, a proibição em ceder ou usar qualquer bem público em benefício de qualquer candidato, partido político ou coligação, além de vetar a cessão de servidores da administração pública ou o uso de seus serviços para fins políticos durante o horário de expediente.

“O Estado tem o dever de ajudar a Justiça Eleitoral na realização das eleições. Este ano, temos um desafio ainda maior devido à pandemia. Gostaria de ressaltar que toda a nossa estrutura estará disponível ao TRE e tenho a convicção de que o processo ocorrerá dentro da normalidade e, mais uma vez, vamos comemorar a festa da democracia”, afirmou Gladson.

O vice-governador destacou a postura democrática do Estado na realização das Eleições 2020. “Nosso principal compromisso é contribuir com o sucesso desse processo eleitoral, em que o cidadão é o protagonista. Este encontro só reforça que estamos empenhados em ajudar o TRE diante de suas demandas”, pontuou Rocha.

Por sua vez, a desembargadora-presidente da Corte Eleitoral acreana enalteceu o esforço e comprometimento do governador por colocar a estrutura do Estado à disposição do TRE-AC para o êxito das eleições municipais, que este ano serão realizadas nos dias 15 (primeiro turno) e 29 (segundo turno) de novembro.

“É sempre muito bom os poderes estarem juntos, principalmente neste período de eleições que se aproxima. Sempre o Poder Executivo auxilia o TRE no processo eleitoral e este ano não poderia ser diferente. Classifico essa união frutífera e muito benéfica para a sociedade”, analisou.

Comentários