Cameli rebate críticas de Jorge Viana e defende investimentos no Acre

Governador citou obras de infraestrutura, habitação e saúde durante agenda com o ministro Luiz Marinho em Rio Branco.

Durante encontro com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, o governador do Acre, Gladson Cameli (PP), respondeu às críticas feitas pelo ex-senador e presidente da Apex Brasil, Jorge Viana, que apontou estagnação econômica e ausência de investimentos estruturais no estado.

Cameli defendeu sua gestão, destacando obras e projetos em andamento, especialmente na área de infraestrutura. “Eu acho que ele tem de viver mais aqui no Acre. Andar mais nas avenidas, ver as obras de infraestrutura que estamos fazendo aqui no estado, unidades habitacionais, agendas no sentido da nova maternidade, fazer com que o governo federal que ele faz parte fortaleça as nossas fronteiras com alfândega”, afirmou.

O governador também ressaltou que os investimentos realizados pela atual administração contribuem diretamente para melhorar a mobilidade urbana, ampliar o acesso à saúde e fortalecer a economia local.

